Corona im Landkreis Landsberg: Es gibt zu viele Unsicherheiten

Die Corona-Lage im Landkreis Landsberg ist derzeit schwer einzuschätzen. Wie LT-Redakteur Thomas Wunder die Situation sieht.

Wo stehen wir in der Corona-Krise? Zuletzt sind im Landkreis Landsberg die Corona-Zahlen deutlich angestiegen. Das ist besorgniserregend. Andererseits ist die Lage am Klinikum entspannt. Noch? Ist das nur eine Momentaufnahme und steigt die Zahl der Intensivpatienten in zwei bis drei Wochen ebenso kräftig wie aktuell die Neuinfektionen an? Oder hat der Ärztliche Direktor des Klinikums recht, wenn er die entspannte Lage auch auf den milden Verlauf der vorherrschenden britischen Virusvariante zurückführt?

Maibäume abzusagen, ist richtig

Wie geht es weiter? Noch immer haben wir das Virus nicht im Griff, tun uns schwer mit Vorhersagen und der Frage, wo die Ansteckungsgefahr am größten ist. Solange es diese Unsicherheiten gibt, und solange nur ein geringer Anteil der Bevölkerung geimpft ist, müssen wir unsere sozialen Kontakte einschränken. Dazu gehört auch eine mit so viel Tradition behaftete Veranstaltung wie das Maibaumaufstellen. Beim Schälen, Bemalen, Schmücken und schließlich auch beim Aufstellen des Baumes sind viele Menschen beteiligt. Zu viele. Und so ist die Entscheidung des Landratsamts, diesen Brauch heuer zu untersagen, absolut nachvollziehbar.

