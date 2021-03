Corona in Landsberg: Ohne Maske geht es nicht

Plus Immer mehr Menschen im Landkreis Landsberg verstoßen gegen die Corona-Regeln. Wie LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger die Verstöße beurteilt.

Maskengegner und Feierwütige hatten am Wochenende wieder ihren großen Auftritt und in den sozialen Medien werden sie für ihren zivilen Ungehorsam auch noch gefeiert. Aber halt: Ist das wirklich ziviler Ungehorsam? Darunter verstand ich immer einen bewussten Verstoß gegen rechtliche Normen, um eine Unrechtssituation zu beseitigen. Diese Situation sehe ich aber gerade nicht. Ich sehe nur Menschen, die sich über das Gesetz stellen, weil sie nicht groß feiern dürfen und keine Masken tragen oder Abstand halten wollen, obwohl sie damit andere schützen könnten. Es gibt keine Verordnungen, um andere zu gängeln, sie dienen dem Schutz aller Menschen. Was ist daran Unrecht?

Aber mal Verzicht zu üben, an andere zu denken und schneller aus der Krise zu kommen, ist nicht mehr angesagt, im Gegenteil: Corona-Partys sind in. Denn mit Einschränkungen und Notzeiten kommen viele nicht klar. Nicht mal mit den einfachsten Schutzmaßnahmen, die in vielen Ländern seit Langem selbstverständlich sind. Angesichts der Infektionen im Reichlinger Kindergarten – brauchen unsere Kinder jetzt wirklich Demos gegen Masken? Was bewegt Menschen, die den Wert eines Kindergeburtstags über den Schutz der Kinder stellen oder auf eine Party mit mehr als 20 Menschen gehen? Schützt man so die Großeltern und alle anderen?

Einzelne sorgen dafür, dass der Lockdown verlängert wird

Die Landsberger Maskengegner waren auch wieder auf dem Hauptplatz und setzen ihre Rechte in unserer Demokratie durch – kommen sich aber trotzdem verfolgt vor. Und Einzelhandel und Gastronomie hoffen weiterhin darauf, öffnen zu dürfen und demonstrieren das, ohne andere zu gefährden. Auch das Kulturleben liegt brach und viele sehen nicht, dass nur wir alle zusammen eine Verlängerung oder weitere Lockdowns verhindern könnten. Wie lange wird das jetzt eigentlich so weitergehen? Einzelne gefährden unsere Wirtschaft und sorgen mit ihrem Verhalten dafür, dass der Lockdown noch lange anhält. Und damit meine ich nicht die Menschen, die aufgrund eines echten ärztlichen Attestes keine Masken tragen können.

Warum kann man nicht die Maske einfach als das sehen, was sie ist? Ein notwendiges Übel – und einfach Abstand halten. Und vielleicht wäre eine schnelle und unbürokratische Einführung von Corona-Schnelltests und eine stufenweise und kontrollierte Öffnung aller Geschäfte und Gaststätten eine sinnvollere Aktion, als die Menschen auf die Lechmauern zu verbannen.

