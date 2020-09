15:57 Uhr

Corona in Landsberg: So lange wartet man auf ein Test-Ergebnis

Plus Im Pandemiezentrum des Landkreises Landsberg in Penzing kann man sich auf das Coronavirus testen lassen. Doch es gibt noch ein Problem.

Von Thomas Wunder

Seit einer Woche kann man sich im Pandemiezentrum des Landkreises auf dem ehemaligen Fliegerhorst in Penzing wieder kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Im Schnitt haben an die 90 Personen pro Tag diesen freiwilligen Test durchgeführt, sagt Wolfgang Müller, der Pressesprecher des Landratsamts. Nach anfänglichen Problemen bei der Anmeldung habe das Landratsamt mittlerweile nachgebessert. Doch es gibt noch Probleme bei der Übermittlung der Testergebnisse. Die kommen später, als zunächst angenommen.

Dass die Testergebnisse später übermittelt werden als zunächst angenommen, sei kein Verschulden des Landratsamts. Aufgrund von bayernweiten Engpässen in den Laboren dauert es von der Abstrichnahme bis zur Übermittlung der Testergebnisse an das Testzentrum in Penzing derzeit mindestens drei Tage, so Müller. Bei der Wiedereröffnung in der vergangenen Woche waren das Landratsamt und der Betreiber, das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ), noch von einer Dauer von 24 bis höchstens 48 Stunden bis zur Rückmeldung ausgegangen.

Positive Corona-Tests werden dem Gesundheitsamt gemeldet

Grundsätzlich würden die negativen Testergebnisse vom Labor direkt an das Testzentrum gemeldet. „Von dort aus werden die getesteten Personen dann auch sehr schnell informiert“, sagt Pressesprecher Wolfgang Müller. Positive Testergebnisse würden direkt an das Landsberger Gesundheitsamt gemeldet, das dann umgehend alle weiteren Schritte veranlasse.

Das Büro des Testzentrums ist für Terminvereinbarungen von Montag bis Freitag in der Zeit von 12 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 08191/129-1770 besetzt. Statt der anfangs zwei sitzen nun vier Personen am Servicetelefon. Sie nehmen die Daten und den Grund für den freiwilligen Test auf. „Das kann beispielsweise bei einer Familie eine gewisse Zeit dauern“, sagt Müller. Wie berichtet, war die Leitung in den ersten Tagen häufig belegt und es hieß zumeist „alle Mitarbeiter sind im Gespräch“. Der Anschluss war besetzt. Jetzt würden Anrufer, die nicht direkt am Servicetelefon durchkommen, aufgefordert, in der Leitung zu bleiben. An einer weiteren Verbesserung der Anmeldung werde derzeit im Landratsamt gearbeitet. „Wir bereiten eine digitale Lösung vor.“

Die meisten Personen, die sich testen lassen wollen, kommen laut Wolfgang Müller aus dem Landkreis. Allerdings fahren auch Bewohner anderer Landkreise nach Penzing. Denn das Pandemiezentrum zählt zum Testkonzept des Freistaats. Jeder Bewohner Bayerns könne sich dort testen lassen.

Drei weitere Personen haben sich infiziert

Seit März haben sich im Landkreis Landsberg 419 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Am Dienstag waren laut Robert-Koch-Institut drei weitere Personen dazugekommen. In den vergangenen sieben Tagen seien 12,5 Personen pro 100.000 Einwohner am Virus erkrankt. Von den derzeit rund 25 Infizierten muss laut Pressesprecher Wolfgang Müller aber keiner auf der Intensivstation des Klinikums behandelt werden. Alle neu Infizierten seien ohne typische Symptome der Erkrankung.

