18:05 Uhr

Corona in Landsberger Seniorenheimen: Sind es Virus-Mutationen?

Plus In zwei Senioreneinrichtungen und in einer Asylunterkunft im Landkreis Landsberg infizieren sich Bewohner und Personal mit dem Coronavirus. Wo haben sich die Betroffenen angesteckt?

Von Thomas Wunder und Karin Hehl

Vor knapp einer Woche stand die Corona-Ampel im Landkreis Landsberg auf Gelb. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner) lag bei 49,9. Innerhalb weniger Tage hat sich die Lage komplett geändert. Nach Corona-Ausbrüchen in einem Wohnheim für Senioren, im Kreisseniorenheim in Greifenberg und in einer Asylunterkunft lag der Wert am Montag bei 93,1. Zudem besteht in dem Wohnheim und in der Asylunterkunft der Verdacht, dass sich die Bewohner mit einer Mutation des Coronavirus infiziert haben.

Im Krankenhaus St. Josef in Buchloe im Landkreis Ostallgäu werden derzeit keine Patienten aufgenommen oder verlegt. Wie berichtet, wurde dort am Mittwoch ein Covid-19-Patient aus dem Landkreis Landsberg eingeliefert. Bei dem 29-jährigen Asylbewerber besteht der Verdacht, dass er an einer Coronavirus-Mutation erkrankt ist. Weil er Symptome einer Lungenentzündung gezeigt hatte, war er von der Rettungsleitstelle ins Buchloer Krankenhaus eingewiesen worden. Ein Vorgang, der laut Klinikleiter Ralf Kratel nicht ungewöhnlich ist: „Es kommt öfter vor, dass Notfälle oder auch Covid-19-Patienten in Nachbarkrankenhäuser verlegt werden.“ Im Rahmen der ersten Laboranalyse wurde bei dem 29-Jährigen das SARS-Spike-Protein 501 Y nachgewiesen, das auf die südafrikanische oder brasilianische Mutation des Coronavirus hindeutet. Mit einem endgültigen Ergebnis rechnet man in den kommenden Tagen, heißt es seitens des Landratsamts Ostallgäu. Im Labor erfolge eine Sequenzierung. Dabei würden sämtliche Gene des Virus untersucht.

Im Krankenhaus in Buchloe wird ein Covid-19-Patient aus dem Landkreis Landsberg behandelt. Bild: Julian Leitenstorfer

Der 29-Jährige lebt in einer Asylunterkunft im Landkreis Landsberg. Wo genau, darüber macht das Landratsamt Landsberg keine Angaben. Der Asylbewerber und seine acht Mitbewohner befinden sich seit 20. Januar in Quarantäne, sagt Wolfgang Müller, der Pressesprecher des Landratsamts. Sie alle seien positiv auf das Coronavirus getestet worden, allerdings habe nur der 29-Jährige schwere Symptome gezeigt.

Bei allen bestehe der Verdacht, dass sie sich mit einer Mutation infiziert haben. Das werde derzeit ebenfalls in einem Labor untersucht. Mit Ergebnissen – eine Sequenzierung dauert laut Müller bis zu zwei Wochen – rechne man diese Woche. Aber: „Das Infektionsgeschehen deutet auf eine Mutation hin“, sagt der Pressesprecher. Wie sich die Asylbewerber mit der Coronavirus-Variante angesteckt haben, könne nicht gesagt werden. „Über den Übertragungsweg gibt es noch keine belastbaren Erkenntnisse.“

Die betroffenen Personen sind Verdachtsfälle

Auch die Bewohner und das Personal einer ambulanten Seniorenwohngemeinschaft mit Heimcharakterim Landkreis, könnten sich mit einer Variante des Coronavirus infiziert haben, sagt Wolfgang Müller auf Nachfrage. Am Freitag hatte das Landratsamt mitgeteilt, dass alle zehn Bewohner und sieben Beschäftigte positiv getestet worden waren. Vier Bewohner waren daraufhin ins Landsberger Klinikum verlegt worden. Eine Person hatte einen schweren Krankheitsverlauf. Am Freitag gab es im Landkreis den 37. Corona-Toten.

Ob es sich dabei um eine Person aus der Wohngemeinschaft handelt, wollte Müller nicht sagen. Die betroffenen Personen seien Verdachtsfälle. Endgültigen Aufschluss, ob es sich um eine Corona-Mutation handle, würden die Laborergebnisse bringen. So lange bestehe die Quarantäne. Die Bewohner der Wohngemeinschaft sind laut Müller nicht geimpft. Sie müssen sich, anders als die Bewohner der Heime, selbst um einen Impftermin kümmern.

Im Kreisseniorenheim Theresienbad in Greifenberg wurden sechs Bewohner und fünf Beschäftigte eines Wohnbereichs positiv auf das Coronavirus getestet. Zwei Bewohner befinden sich derzeit in Kliniken auf der Normalstation, so Müller. Ihr Zustand sei stabil. Am Montag seien die verbliebenen Betroffenen getestet worden, am Mittwoch finden laut Müller PCR-Reihentests für die anderen rund 100 Bewohner und das Personal (115) statt.

Thomas Söldner, den Leiter der Kreisseniorenheime, vor der Einrichtung in Greifenberg. Bild: Julian Leitenstorfer

Das Kreisseniorenheim bleibt bis auf Weiteres für Besucher geschlossen, sagt Wolfgang Müller. Seit September hätten die Bewohner nur besucht werden dürfen, wenn Angehörige einen Schnelltest vorweisen konnten und einen Termin vereinbart hatten. Jeder Bewohner habe nur einen Besuch pro Tag erhalten dürfen. Getroffen hätten sie sich nicht im Zimmer, sondern in eigens dafür bestimmten Räumen. Zudem waren in den vergangenen Wochen pro Woche zwei bis drei Corona-Schnelltests bei Bewohnern und Personal durchgeführt worden. „Ab sofort machen wir das täglich“, sagt Pressesprecher Müller.

Seit September gelte in den Heimen im Landkreis auch die Pflicht, FFP2-Masken zu tragen. Wie Müller sagt, haben in Greifenberg alle Impfwilligen eine Erstimpfungen erhalten. Die Zweitimpfung stehe an. Wie viele der Bewohner sich haben impfen lassen, darüber könne er keine Aussage treffen. „Die Impfbereitschaft in den Einrichtungen ist unterschiedlich.“

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen