Corona lässt den Traum des Ballonkünstlers platzen

Plus Geld Für Sänger, Zauberer und Musiker ist derzeit noch kein Land in Sicht und die finanzielle Situation vieler Solokünstler wird immer schwieriger. Ein Kaltenberger will mit einer Aktion auf die Not aufmerksam machen.

Von Margit Messelhäuser

Thomas Mönkemöller hat seinen Traum zum Job gemacht – als Ballonkünstler. Der Hofstettener baute sich ein florierendes Geschäft auf – und wurde wegen Corona von heute auf morgen arbeitslos. „Es war, als würde ein Tsunami über mich hinwegrollen“, sagt er. Er ist nicht der einzige Künstler aus dem Landkreis Landsberg, dem inzwischen das Wasser bis zum Hals steht.

Thomas Mönkemöller studiert derzeit die Stellenanzeigen. Der selbstständige Ballonkünstler aus Hofstetten steckt in einer ganz schwierigen Situation. Vor über 20 Jahren wechselte der gelernte Einzelhandelskaufmann ins „Ballongeschäft“: Er schaffte die passenden Dekorationen für Familien- und Firmenfeste und erzielte mit anderen Künstlern sogar einen Weltrekord. Doch die Corona-Pandemie sorgte von einem Tag auf den anderen dafür, dass er arbeitslos wurde.

„Ich habe die Soforthilfen vom Freistaat und dem Bund erhalten, aber jetzt könnte es sein, dass ich das Geld zurückzahlen muss.“ Denn dieses Geld – insgesamt 9000 Euro – muss für laufende Betriebskosten verwendet werden. „Das stand im ersten Antrag, den ich ausgefüllt habe, noch nicht drin“, schildert er sein Problem. Denn die Betriebskosten sind für ihn gering. „Wir arbeiten im Büro, das ist in der Wohnung zu Hause.“

Ein Kollege muss das Geld zurückzahlen

Viel mehr würden die laufenden Kosten für Miete, Versicherungen und so weiter ins Gewicht fallen – doch dafür dürfe das Geld nicht verwendet werden. „Von einem Kollegen weiß ich, dass er schon eine Aufforderung erhalten hat, das Geld zurückzuzahlen“, sagt Mönkemöller.

Doch wovon dann leben? Wer die Soforthilfe beantragt und erhalten habe, könne keine Grundsicherung (HartzIV) mehr beantragen. Und für die Zukunft hat er wenig Hoffnung. „Der März ist eigentlich die Zeit der Buchungen, da sind alle weggebrochen.“ Besserung sei nicht zu erwarten, und so sucht der 54-Jährige nun einen anderen Job. Nicht einfach, denn Mönkemöller studierte noch Eventmanagement, Marketing und Werbung: „Für manche bin ich überqualifiziert, andere haben Sorge, jemanden nach über 20 Jahren Selbstständigkeit wieder anzustellen.“

Etwas besser sieht die Lage bei der Sängerin Maggie Jane aus Greifenberg aus. „Kurz vor Corona habe ich einen Teilzeitjob im Einzelhandel angenommen“, sagt sie. Warum? Sie kann es nicht sagen, ist jetzt aber froh. Seit über 20 Jahren lebt die gebürtige Augsburgerin von der Musik, tritt solo oder mit Band bei Firmen- und Privatfesten auf, doch von einem Tag auf den anderen war damit Schluss.

Bild: Neuman

Auch sie hat Soforthilfe in Anspruch genommen. „Damals dachte man für vier Wochen oder drei Monate, aber jetzt ist klar, dass bis Ende August keine Veranstaltungen stattfinden.“ Und viele Firmen hätten ihre Feste auch schon bis Oktober abgesagt. „Wer weiß, was dann kommt? Kein Unternehmen will sein 25-jähriges Bestehen feiern, wenn es kurz vor der Insolvenz steht.“ Momentan lebt sie von den Rücklagen und dem Teilzeitjob. „Aber es hilft nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Ich gehe ins Studio und übe, schreibe neue Songs und habe angefangen zu gärtnern.“

Bei der Verleihung des Ellinor Holland Kunstpreises vergangenes Jahr im Stadttheater verblüffte Mentalist und Magier Louis von Eckstein die Besucher – jetzt kam ihm seine Kunst selbst zugute. „Vor einem Jahr stand im Raum, dass ich die Zauberei hauptberuflich mache“, erzählt er. „Aber ich bin ein konservativ denkender Mensch“, sagt von Eckstein, der im Fliegerhorst in Lagerlechfeld beschäftigt ist und seinen Job glücklicherweise nicht an den Nagel gehängt hat: „Man könnte auch sagen, als Mentalist habe ich gewusst, was kommt.“ Seit 20 Jahren ist er aktuell das erste Mal ohne Nebenjob, „diese Zeit nutze ich, um mein Buch fertigzustellen“. „Aber abgesehen vom Finanziellen, was mir enorm fehlt, ist auf der Bühne zu stehen und die Leute zum Staunen zu bringen.“

Bild: Thorsten Jordan (Archiv)

Ein zweites Standbein hat Danny Wohlrab alias Barlhow. Der Musiker und Sänger darf seit 11. Mai wieder Gesangsunterricht geben. Doch alle geplanten Veranstaltungen bis 31. August seien bereits abgesagt. „In Zahlen bedeutet das für mich rund 30000 Euro, die mir unwiederbringlich verloren gehen.“ Wohlrab, der in Kaltenberg lebt, begann, sich für seine Künstlerkollegen zu engagieren. „Ohne Kunst wird’s still“ – dieses Banner steht auf seinen Internetseiten und er sieht die Aktion als einen „Ableger der Initiative Kulturschaffender in Deutschland“. Ihm geht es darum, dass der Stellenwert der Kulturschaffenden in der Gesellschaft angepasst wird. „An dieser Krise ist niemand schuld und die Maßnahmen waren auch in Ordnung. Aber wir müssen jetzt daraus lernen und vorsorgen.“

