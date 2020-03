Coronavirus: Eine Woche warten auf den Test

Plus Dajana Zimmermann kommt mit Grippe-Symptomen aus dem Skiurlaub zurück. Bis sie auf das Coronavirus getestet wird, vergeht fast eine Woche. Das soll sich jetzt ändern.

Wer aus einem Corona-Risikogebiet zurückkommt und grippale Symptome aufweist, der will wissen, ob er sich mit Corona infiziert hat. Doch bis ein Arzt kommt und einen Abstrich macht, kann es dauern: Bei Dajana Zimmermann war einige Eigeninitiative gefragt. Mittlerweile gilt sie als Corona-Verdachtsfall, das Testergebnis steht noch aus. Die Verantwortlichen verweisen auf fehlende Kapazitäten. Im Landkreis Landsberg soll sich das jetzt ändern.

Dajana Zimmermann erzählt, was sie die vergangenen Tage erlebt hat: Die 40-Jährige lebt in einer Ammerseegemeinde und verbrachte einige Tage mit Mann und zwei Kindern beim Skifahren in Tirol. Am Mittwoch, 11. März, kam die Familie zurück. Dajana Zimmermann hatte sich schon in Tirol krank gefühlt: „Ich hatte Schüttelfrost, Gliederschmerzen und Husten. Und ich hatte das Gefühl, schlechter Luft holen zu können, weiß aber nicht, ob dem wirklich so war.“ Für sie fühlte es sich anders an, als eine Grippe, außerdem sei sie gegen Grippe geimpft.

Die Zimmermanns gingen in freiwillige Quarantäne

Daheim angekommen, rief sie am Donnerstag beim ärztlichen Bereitschaftsdienst unter Telefon 116117 an und wurde "abgewimmelt“. Der Hausarzt riet ihr am Telefon, daheim zu bleiben. Tirol galt zu diesem Zeitpunkt nicht als Risikogebiet. „Wir sind alle in freiwillige Quarantäne gegangen, mein Mann macht Homeoffice.“ Am Freitag wurde Tirol zum Risikogebiet erklärt. Am Samstag rief Dajana Zimmermann beim ärztlichen Bereitschaftsdienst an. Ihre Daten wurden aufgenommen und sie bekam die Auskunft, dass sich ein Arzt melden werde.

Als bis Dienstag niemand kam, versuchte Dajana Zimmermann es erneut unter 116117, doch da war kein Durchkommen. Beim Gesundheitsamt erreichte die 40-Jährige zwar jemanden, aber die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes testen nur Menschen ohne Symptome, die engen Kontakt zu einem mit Corona Infizierten hatten. Wieder erfolgte der Verweis auf den Hausarzt, gleiche Information auch seitens des Klinikums, bei dem es Dajana Zimmermann probierte. Bei ihrem eigenen Hausarzt erhielt Dajana Zimmermann die Information, dass keine Abstriche gemacht werden, da Schutzanzüge fehlten. Die 40-Jährige telefonierte vier oder fünf Ärzte ab, die ebenfalls ablehnten, bei ihr einen Abstrich zu machen.

In vielen Gesundheitsämtern fehlt Personal: In den Gesundheitsämtern der Region fehlen Ärzte

Sie fand dann einen Arzt, der sie am Dienstagnachmittag daheim aufsuchte. „Er kam mit blauem Einmal-Schutzanzug, Maske, Brille und Handschuhen, es sah ganz schön gruselig aus, aber mein vierjähriger Sohn fand’s toll.“ Den Test werde sie in ein oder zwei Tagen bekommen. Um 21.30 Uhr habe eine Ärztin des ärztlichen Bereitschaftsdienstes angerufen. Sie sah es laut Zimmermann nicht für nötig an, einen Test zu machen. „Erst als ich ihr sagte, dass ein Hausarzt bereits einen Test gemacht hat, stufte sie mich als Verdachtsfall ein.“

Dr. Axel Heise von der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) bestätigt auf Nachfrage, dass Menschen, die aus einem Risikogebiet kommen und Symptome aufweisen, getestet werden müssten. Er gibt jedoch zu bedenken, dass man sich in einer Ausnahmesituation befinde und die Zahl der nachweislich Infizierten sich alle zweieinhalb Tage verdopple. „Die KVB macht pro Tag zwischen 1500 und 1800 Abstriche.“ Er berichtet auch, dass manche die Nummer 116117 als Corona-Hotline nutzten und beispielsweise fragten, ob sich Corona auch auf Tiere übertrage.

Es fehlt an Schutzkleidung

Der Vorsitzende des ärztlichen Kreisverbands, Dr. Hans-Joachim Baumgartl, weiß darum, dass es unter der 116117 oft kein Durchkommen gibt. Und er bestätigt, dass es „einen eklatanten Mangel an Schutzbekleidung“ gibt. Masken seien rar und sehr teuer geworden. Genaue Zahlen, wie viele Arztpraxen im Landkreis Abstriche machten, kann Baumgartl nicht nennen. Der Vorsitzende zitiert einen Kollegen, dem zufolge sich die Mediziner wünschten, dass die Frontkämpfer in den Haus- und Facharztpraxen vom Staat eine grundsätzlich gute Ausstattung bekämen. Das örtliche Gesundheitsamt unterstütze die niedergelassenen Ärzte nach Möglichkeit, so Baumgartl. Dem Ärztevorsitzenden ist es auch wichtig, seinen Respekt auszudrücken vor den ärztlichen Kollegen und auch dem medizinischen Personal sowohl in den Praxen als auch im Klinikum für ihren Einsatz in der Situation.

Am Sportzentrum wird eine Prüfeinrichtung für Tests aufgebaut

Der Pressesprecher des Landratsamtes, Wolfgang Müller, verweist auf die neue Hotline im Landratsamt: Unter 129-1680 kann man Fragen zur Corona-Thematik stellen, sofern es nicht Wirtschaft und Unternehmen betrifft. Außerdem soll die Kapazität, um Tests machen zu können, erweitert werden: Der Landkreis bereitet in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung und dem Gesundheitsamt eine „Corona-Prüfeinrichtung“, so eine Pressemitteilung am Mittwoch. Diese Prüfeinrichtung soll auf dem Gelände des Sportzentrums eingerichtet werden und voraussichtlich am Freitag oder Montag starten. Anmeldungen für einen Coronatest würden ausschließlich über das Gesundheitsamt Landsberg vergeben. Details über Anmeldung und Ablauf werden noch bekannt gegeben.

