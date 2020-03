vor 26 Min.

Coronavirus: Erster Todesfall im Landkreis Weilheim-Schongau

In einer Klinik in München ist ein 80 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Weilheim-Schongau gestorben. Er hatte sich mit dem Coronavirus infiziert.

Ein nach München verlegter Corona-Patient aus dem Landkreis Weilheim-Schongau ist gestorben. Er war mit speziellen Medikamenten behandelt worden.

Von Thomas Wunder

Das Coronavirus hat auch im Landkreis Weilheim-Schongau ein erstes Opfer gefordert. Wie das Gesundheitsamt des Landkreises mitteilt, ist ein Mitte vergangener Woche ins Klinikum rechts der Isar nach München verlegter 80-jähriger Patient am Donnerstagmorgen verstorben.

Der Patient war zunächst im Krankenhaus Weilheim intensivmedizinisch behandelt worden, unter anderem mit speziellen Medikamenten, die das Ärzteteam eigens für diesen Patienten aus den Vereinigten Staaten von Amerika besorgt hatte. In Absprache mit den Angehörigen und den Ärzteteams aus Weilheim und München wurde der Patient am Mittwoch vergangener Woche nach München verlegt, wo er trotz aller ärztlicher Bemühungen verstarb.

Sechs neue Corona-Fälle am Mittwoch

Im Landkreis Weilheim-Schongau sind seit Mittwoch weitere sechs Personen am Coronavirus erkrankt, teilt das Landratsamt mit. Die Gesamtzahl der Fälle belaufe sich damit auf 44. Die neu Erkrankten würden überwiegend milde Symptome der Erkrankung aufweisen. Von den bisher positiv getesteten Personen befinden sich laut Landratsamt drei in stationärer Behandlung, alle Übrigen sind in häuslicher Isolation.

Im Landkreis Landsberg gab es am Mittwoch ein erstes Todesopfer: Das Coronavirus fordert ein erstes Todesopfer im Landkreis Landsberg

