Coronavirus-Mutation breitet sich im Landkreis Landsberg aus

Das Coronavirus passt sich durch Mutationen ständig seinem neuen Wirt, dem Menschen, an. Wie gefährlich die neue Virusvariante ist, wurde noch nicht abschließend geklärt. Zwei Mutationsfälle gab es zuletzt im Landkreis Landsberg.

Es gibt einen zweiten bestätigten Infektionszahl mit einer Corona-Mutation im Landkreis Landsberg. Das Landratsamt nennt Details.

Das Landesamt für Lebensmittelsicherheit und Gesundheit (LGL) bestätigt, dass die britische Corona-Mutation (B 1.1.7) im Landkreis Landsberg erneut nachgewiesen ist. Wie das Landratsamt Landsberg am Mittwoch, 3. Februar, bekannt gab, wurde der Fall am Vortag vom LGL bestätigt. Die infizierte Person befindet sich demnach seit dem 20. Januar bereits in Quarantäne und zeige keine Symptome.

"Bereits bei Verdachtsfällen von Infektionen mit SARS-CoV-2 Virusvarianten (Variants of concern, VOC) werden selbstverständlich alle erforderlichen Maßnahmen durch das Gesundheitsamt Landsberg getroffen", teilt das Landratsamt Landsberg mit. Der aktuelle Fall ist der zweite bestätigte Fall im Landkreis.

Der erste bestätigte Infektionsfall mit der britischen Virusvariante wurde im Januar gemeldet und war im Rahmen einer rückwirkenden Untersuchung einer Probe vom Dezember festgestellt worden. "Da sich der Indexfall jedoch nicht im Landkreis Landsberg aufgehalten hat, wurden hier im Landkreis auch keine Kontaktpersonen ermittelt."

Die zweite Virus-Mutation im Landkreis Landsberg

Hinsichtlich des Vorgehens in solchen Fällen teilt das Landratsamt mit: "Die Infektionsschutzmaßnahmen, wie zum Beispiel eine sorgfältige und rasche Identifikation enger Kontaktpersonen sind dabei die Gleichen, wie bei jedem anderen Fall." Bei Vorliegen von Verdachtsfällen mit VOC wie auch bestätigten Fällen sei eine sonst übliche Verkürzung der Quarantänedauer von 14 auf zehn Tage nicht möglich. Zudem erfolge bei Indexfällen mit VOC vor Beendigung der Isolation eine zusätzliche PCR-Untersuchung. (lt)

