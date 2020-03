12:59 Uhr

Coronavirus: Person aus dem Landkreis Landsberg positiv getestet

Jetzt gibt es einen weiteren Corona-Fall im Landkreis Landsberg. Die Person zeigt leichte Symptome.

Von Thomas Wunder

Eine Person aus dem Landkreis Landsberg ist positiv auf das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2) getestet worden. Das hat das Landratsamt soeben mitgeteilt. Es ist nicht der erste Fall im Landkreis.

Die Person habe sich in einem Risikogebiet ( Italien) aufgehalten, zeige leichte Symptome und befinde sich in häuslicher Isolation, heißt es in einer Pressemeldung. Das Gesundheitsamt Landsberg habe schnell die Kontaktpersonen ermitteln können, die sich ebenfalls in häuslicher Isolation befänden. Abstriche seien genommen worden, die Testergebnisse stünden noch aus. Weitere Angaben zur Person macht das Landratsamt nicht.

Das ist nicht der erste Corona-Fall im Landkreis Landsberg. Der erste Corona-Infizierte in Deutschland stammte aus Kaufering und hatte sich an seiner Arbeitsstelle bei Webasto in Stockdorf bei einer Kollegin aus China angesteckt.

Eine Interview mit Patient 0 lesen Sie hier: Patient 0 im Interview: "Diese Panikmache fand ich schon sehr überzogen"

Anfang Februar wurde auf der spanischen Insel La Gomera bei einem 26-Jährigen aus dem Landkreis Landsberg das Coronavirus festgestellt. Der Mann musste ins Krankenhaus, seine Mitreisenden durften die Ferienwohnung nicht verlassen.

So erlebte der ein 50-Jähriger aus dem Landkreis den Hausarrest auf La Gomera: Corona-Verdacht: So erlebte ein Landsberger den Hausarrest auf La Gomera

Themen folgen