Coronavirus: Schüler werden nach Hause geschickt

Plus Mehrere Schulen im Landkreis Landsberg haben Kinder, die in den Faschingsferien in Corona-Risikogebieten waren, heimgeschickt. In den Zelten am Klinikum gibt es erste Untersuchungen.

Die Faschingsferien sind zu Ende, viele kehren aus dem Urlaub zurück – auch aus Corona-Risikogebieten. Für die Kinder dieser Familien verlängern sich die Ferien, sie sollen daheimbleiben. Beim Gesundheitsamt mehren sich die Anfragen, die Telefone laufen heiß und erste Patienten werden in dem Notfallzelten am Klinikum untersucht. Das LT hat bei Schulen und beim Klinikum nachgefragt.

Am Dominikus-Zimmermann-Gymnasium blieben am Montag fünf Schüler daheim beziehungsweise wurden heimgeschickt, da sie sich in den Ferien in Risikogebieten aufgehalten haben. „Wir beachten die offiziellen Empfehlungen“, sagt Schulleiter Bruno Bayer. Die Situation werde ernst genommen. Die Empfehlung aus dem Bayerischen Kultusministerium lautet, dass, unabhängig von Symptomen, Schülern, die innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet waren, angeraten wird, sofern das möglich ist, zu Hause zu bleiben. Wie lange die Schüler vom Unterricht fernbleiben sollen, kann Bayer nicht sagen, er geht davon aus, dass dies ein Arzt entscheiden muss.

Ein Schüleraustausch fällt aus

Auch am Ammersee-Gymnasium wurde am Montag ein Schüler nach Hause geschickt. Der Schüler war in der Nähe der Stadt Vo im Urlaub. Als die Schule davon erfuhr, wurde der Schüler in die Bibliothek gesetzt und der Vater verständigt, der seinen Sohn abholte. Schulleiter Alfred Lippl berichtet, dass ein Frankreichaustausch abgesagt wurde: Französischen Gastschülern wurde der Besuch in Bayern untersagt. Spanische Gäste überlegen laut Lippl noch, ob eine Schülergruppe am Donnerstag anreist. „Sie fahren dann in ein problematischeres Gebiet.“

Die Schulamtsdirektorin Monika Zintel weiß von vielen Nachfragen, von Familien, die in Südtirol Skifahren waren, aber Südtirol gelte nicht als Risikogebiet. Am Montagvormittag hatte Zintel noch keine Meldung, dass ein Grundschüler daheimblieb. Wie lange betroffene Schüler vom Unterricht fern bleiben sollen und wie es weitergeht, dazu können die Pädagogen keine Auskunft geben.

An der Wolfgang-Kubelka-Realschule in Schondorf, der Johann-Winklhofer-Realschule in Landsberg und dem Ignaz-Kögler-Gymnasium in Landsberg gab es laut Information aus dem Landratsamt keine Schüler und Lehrer, die in den Risikogebieten waren. An der Realschule Kaufering blieben zwei Schüler, die am Gardasee waren, und eine Lehrkraft, die in Mailand war, daheim. Am Sonderpädagogischen Förderzentrum waren zwei Lehrerinnen im Risikogebiet.

Wer im Risikogebiet war, soll sich an diese Vorgehensweise halten

Das Klinikum Landsberg weist darauf hin, dass, wer unter Fieber, Husten und Muskelschmerzen leidet und sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet (das heißt Regionen in China , Südkorea , Iran und italienischen Gebietem Lombardei, Vó und Emilia Romagna ) aufgehalten hat, sich mit seinem Hausarzt oder dem Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst (KVB) unter Telefon 116117 in Verbindung setzen soll. Die KVB hat laut Gesundheitsamt deshalb auch ihre Kapazität aufgestockt und einen Fahrdienst eingerichtet, der krankheitsverdächtige Patienten zu Hause aufsucht und Probenentnahmen durchführt.

Bei Kontakt zu einem bestätigten Erkrankungsfall soll sich der Betroffene laut Klinikum an das örtliche Gesundheitsamt wenden. Dann werde das weitere Vorgehen besprochen. Das Gesundheitsamt ist erreichbar von Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr, Dienstag 14 bis 16 Uhr, Donnerstag 14 bis 18 Uhr unter 08191/129-1291 und befindet sich auf dem Klinikgelände in Haus IV (hinter den Notaufnahmezelten).

Ein Aufenthalt außerhalb der Risikogebiete erfordere bisher keine weitergehende Diagnostik. Bei einer Fiebererkrankung solle man sich daheim auskurieren und Sozialkontakte vermeiden. Die ambulante medizinische Behandlung von Fiebererkrankungen erfolge über den Hausarzt oder den KV-Notdienst.

Bisher wurde noch keine Großveranstaltung abgesagt

Abstriche werden laut Landratsamt bei niedergelassenen Kollegen, dem KVB oder im Gesundheitsamt durchgeführt. Abstrichentnahmen von Kontaktpersonen zu bestätigten Fällen werden im Gesundheitsamt oder in einem der Zelte zwischen Klinikum und Gesundheitsamt durchgeführt. Das Gesundheitsamt hat in den letzten zwei Tagen 22 Abstriche entnommen. Das Zelt am Klinikum hat diese Woche täglich von 11 bis 12 Uhr geöffnet, vorher soll jedoch beim Gesundheitsamt angerufen werden.

Bisher gibt es laut Landratsamt noch keine Pläne, eine Großveranstaltung im Landkreis abzusagen.

