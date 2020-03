vor 50 Min.

Coronavirus: Vierter Toter im Landkreis Landsberg

Im Landsberger Klinikum ist ein weiterer Mann gestorben, der sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert hatte, aber auch an weiteren Erkrankungen gelitten hatte.

Das Landratsamt Landsberg meldet einen weiteren Todesfall. Die Zahl der Infektionen steigt innerhalb eines Tages um mehr als zehn Prozent.

Von Gerald Modlinger

Im Landkreis Landsberg ist eine weitere Person gestorben, die mit dem neuartigen Coronavirus infiziert war. Das hat am Dienstagmittag das Landratsamt mitgeteilt. Es handle sich um einen 85-jährigen Mann, der auch an schweren Vorerkrankungen gelitten habe. Der Patient sei am Montagnachmittag im Landsberger Klinikum verstorben. Weitere Angaben machte die Behörde nicht.

Seit Mitte März sind damit im Landkreis insgesamt vier Personen, bei denen eine Coronavirus-Infektion nachgewiesen worden war, verstorben. Es handelt sich um vier Männer im Alter von 71, 82, 92 und 85 Jahren, die allesamt vorerkrankt waren.

Elf Erkrankte werden im Klinikum behandelt

Stand Dienstagmittag gibt es im Landkreis Landsberg 154 nachgewiesene Coronavirus-Infektionen, elf davon werden aktuell im Landsberger Klinikum behandelt, vier von diesen elf Personen auf der Intensivstation. Am Tag zuvor gab es 136 festgestellte Infektionen.

Die Landsberger Polizei meldete unterdessen weitere Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen. Am Montag seien in einem Auto drei Personen kontrolliert worden, die keinen triftigen Grund für das Verlassen der Wohnung angeben konnten. Die Polizei weist darauf hin, dass die Einhaltung der Auflagen überwacht wird. Wer sich nicht entsprechend verhalte, müsse mit einem Bußgeld rechnen.

Auch in den vergangenen Tagen waren immer wieder Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen festgestellt worden: Die Polizei hat wegen Corona viel zu tun

