Coronavirus: Zwei Todesfälle im Landkreis Landsberg

Im Landkreis Landsberg sterben zwei Menschen in Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung. Es sind die ersten Todesfälle seit April.

Von Thomas Wunder

Zum erstem Mal seit Mitte April sind im Landkreis Landsberg zwei Menschen in Zusammenhang mit Covid19 gestorben. Bei beiden Verstorbenen handelt es sich um hochbetagte Personen mit Vorerkrankungen, teilt das Landratsamt in einer Pressemeldung mit. Die Gesamtzahl der Personen, die in Zusammenhang mit dem Coronavirus im Landkreis verstorben sind erhöht sich damit auf zwölf. Weitere Angaben zu den Personen macht das Landratsamt nicht.

Nach Angaben von Gesundheitsamt und Landratsamt stieg die Zahl der positiv Getesteten, die sich in Quarantäne befinden, von Dienstag auf Mittwoch von 183 auf 203 an. Laut Statistik gebe es auch mehr Kontaktpersonen ersten Grades, die zu Hause bleiben müssen. Waren es am Dienstag noch 775 Personen, stieg deren Zahl am Mittwoch auf 817 an.

Störung beim Robert-Koch-Institut

Eine Aussage zur Sieben-Tage-Inzidenz (Infizierte auf 100.000 Einwohner) kann Müller aufgrund einer Störung beim Robert-Koch-Institut noch nicht geben. Das Landratsamt gebe die aktuellen Fallzahlen an das Landesamt für Gesundheit weiter, von dort würden die Daten an das Robert-Koch-Institut vermittelt. Die komplexe Berechnung der Sieben-Tage-Inzidenz übernehmen das Landesamt für Gesundheit. Am Dienstag hatte der Wert 127,2 betragen. Das Landratsamt rechnet damit, dass er am Mittwoch ansteigt.

