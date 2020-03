vor 42 Min.

Covid-19-Opfer lebte in Landsberger Pflegeheim

Im Wohn- und Pflegeheim Pichlmayr in der Spöttinger Straße in Landsberg hat sich ein Bewohner mit dem Coronavirus infiziert und ist daran gestorben.

Von Stephanie Millonig

Karl Margraf, bekannt als jahrzehntelanger Archivar des TSV 1860 München und Chronist der Landsberger Eishockeygeschichte, ist in der Nacht auf Freitag an Covid-19 gestorben. Der 92-Jährige lebte zuletzt im Wohn- und Pflegeheim Pichlmayr in der Spöttinger Straße Landsberg. Wie das Landratsamt auf diesen Fall reagiert.

Wann Margraf ins Klinikum Landsberg gebracht wurde, wo er in der Nacht auf Freitag laut seiner Schwester starb – dazu gibt es unterschiedliche Angaben. Laut erster Auskunft des Landratsamtes geschah das am Donnerstag, laut der Schwester Gabriele Reipen kam er jedoch schon Anfang der Woche ins Klinikum. Der Pressesprecher des Landratsamts, Wolfgang Müller, will der Sache nachgehen.

Es sind noch einige Fragen offen

Nach den Informationen, die Müller im Augenblick hat, stand am Donnerstagabend fest, dass Karl Margraf, der Vorerkrankungen hatte, mit dem Coronavirus infiziert war. In der Nacht auf Freitag sei der 92-Jährige gestorben. Er ist das zweite Todesopfer, das Corona im Landkreis Landsberg fordert.

Am Freitag sei Kontakt mit der Pflegeeinrichtung in der Senioreneinrichtung in der Spöttinger Straße aufgenommen worden und man habe weitere Maßnahmen ergriffen: „Wer Kontakt hatte, ist schnell ermittelt worden.“ Das seien zum einen drei Bewohner des Pflegeheims. Sie seien in der Einrichtung isoliert worden, so Müller, und von allen sei ein Abstrich genommen worden, um sie auf Corona zu testen.

Das Pflegeheim hat sich bislang nicht geäußert

Von den Mitarbeitern hätten zehn Personen direkt mit dem Erkrankten zu tun gehabt. Diese seien seit Freitag in Isolation. „Von sechs Personen ist bereits ein Abstrich gemacht worden, von den restlichen vier wird am Montag eine Probe genommen.“ Ergebnisse lägen noch keine vor. Ob weitere Bewohner des Heims Symptome zeigten, kann Müller derzeit nicht sagen. Auch zur Infektionskette hat Müller noch keine Information. „Es ist nicht geklärt, wie die Ansteckung erfolgte.“ Im derzeitigen Stadium der Pandemie lässt sich das laut Müller vielfach aber auch nicht mehr nachvollziehen.

Sämtliche Anfragen an das Wohn- und Pflegeheim Pichlmayr, das seinen Stammsitz in Niederbayern hat, blieben bislang unbeantwortet. Laut Homepage der Einrichtung gibt es 87 vollstationäre Plätze in dem 2012 in Landsberg errichteten Seniorenzentrum. Pichlmayr betreibt insgesamt 20 Heime in Ober- und Niederbayern.

