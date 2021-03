08:21 Uhr

Covid-19: Zwei weitere Todesfälle im Landkreis Landsberg

Im Landkreis Landsberg sind zwei weitere Personen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Der Inzidenzwert steigt erneut.

Traurige Nachrichten kommen am Donnerstagmorgen aus dem Landratsamt Landsberg. Es sind zwei weitere Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Laut der Behörde handelt es sich um ältere Personen mit Vorerkrankungen. Insgesamt erhöht sich die Zahl der im Landkreis Landsberg im Zusammenhang mit Covid-19 gestorbenen Personen damit auf 51.

Gemeldet wurden laut der Behörde 18 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Seit Beginn der Pandemie haben sich damit 3015 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass es mindestens einen positiven Corona-Fall im Riederauer Kindergarten gibt. Wie Dießens Geschäftsstellenleiter Karl Heinz Springer auf LT-Nachfrage bestätigte, muss eine Gruppe der Einrichtung deswegen für 14 Tage in Quarantäne. Auch aus dem Kindergarten in Reichling wurde am Wochenende, wie berichtet, ein Ausbruch mit mehreren bestätigten Corona-Fällen gemeldet.

Inzidenzwert liegt im Landkreis Landsberg über 50

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gerechnet) im Landkreis Landsberg ist unterdessen von Mittwoch auf Donnerstag von 42,4 auf 51,5 gestiegen. Bereits von Dienstag auf Mittwoch hatte sich der Wert erhöht. Aktuell befinden sich 111 positiv Getestete in häuslicher Quarantäne (Mittwoch: 100) sowie weitere 347 Kontaktpersonen (Mittwoch: 323).

