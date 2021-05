vor 34 Min.

DGB-Kundgebung in Landsberg: Werden Betriebsräte verfolgt?

Plus Traditionell findet am 1. Mai in Landsberg eine Kundgebung des DGB an. Die Gewerkschaftsmitglieder prangern in Landsberg Missstände an.

Von Andreas Hoehne

Wie schon im Vorjahr musste coronabedingt die Vorabendveranstaltung des DGB Landsberg zum 1. Mai im Saal entfallen. Alternativ veranstaltete der Kreisverband unter dem Motto „Solidarität ist Zukunft“ eine nicht beworbene Kundgebung auf dem Hauptplatz mit etwa einem Dutzend Teilnehmern.

