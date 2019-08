vor 7 Min.

Da kommt was ins Rollen

Wie der Galerieverein Kunst vermitteln will

Von Romi Löbhard

„Die Leute sollen reinschmecken können und Lust auf mehr bekommen“: Darum geht es der Vorsitzenden des Galerievereins, Silvia Großkopf, bei den Führungen durch die Ausstellungen in der Zedergalerie. Der Kreis allerdings war beim ersten Mal aber noch klein: Neben den Künstlern Silvia Großkopf und Klaus-Dieter Strahlendorff nahmen Kulturbürgermeister Axel Flörke, die LT-Berichterstatterin und ein Kunstinteressierter teil. Die Kunsthistorikerin Birgit Kremer stellte die Plastiken und Skulpturen des Berliner Bildhauers Michael Jastram vor. Etliche seiner Werke seien in Gebäuden der Hauptstadt zu sehen. „Jastrams Kunst ist aktuell, sie hat immer Bezug zur Gegenwart.“

Als Beispiel nannte Kremer das Werk „Europa und Stier“, das der Künstler als große Gipsskulptur und in verkleinerter Form in Bronze geschaffen hat. Auf einem massigen Stier sitzt eine kleine, fragil-zerbrechliche Europa. Der Stier sei wie viele seiner Kunstwerke mit Rädern ausgestattet. „Es könnte sich etwas bewegen“, wolle Jastram damit sagen, aber der Mensch müsse sich einbringen.

Die drei in Landsberg gezeigten Plastiken haben ebenfalls Räder. Wobei die Figur auf „Stairway to Heaven“ auf mehrfache Hilfe angewiesen ist: Besteigt sie die Himmelsleiter, kippt das System irgendwann. „Allein kommt der Mensch nicht weiter, er braucht Hilfe.“ Es könne nach den Sternen gestrebt werden, „aber wir tun es bestenfalls nicht allein“.

Die Rollen am „Berliner Haus“ sollen signalisieren, dass es immer Menschen geben müsse, die etwas in Bewegung setzen. Was er mit dem „Boten“ vermitteln will? Das herauszufinden, überlasse der Künstler dem Betrachter. (löbh)

Am Sonntag, 11. August, ab 11 Uhr beschäftigt sich eine Führung mit der Kunsthistorikerin Urte Ehlers mit der Malerei. Am Montag und Dienstag, 19. und 20. August, bietet Gotlind Timmermanns für junge Künstler zwischen 10 und 17 Uhr einen Workshop mit dem Titel „Farbklänge“ an. Die Ausstellung selbst wird noch bis Sonntag, 25. August, gezeigt.

