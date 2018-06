vor 16 Min.

Dachstuhl brennt komplett aus

In der Bahnhofstraße in Kaufering musste die Feuerwehr heute einen Dachstuhlbrand löschen.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückt in Kaufering aus. Personen waren nicht in Gefahr.

Von Thomas Wunder

Ein Großaufgebot der Feuerwehr musste heute am frühen Abend zu einem Brand in Kaufering ausrücken. In der Bahnhofstraße stand ein Dachstuhl in Flammen, wie die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte.

Personen nicht in Gefahr

Die Meldung war gegen 16.45 Uhr bei der Landsberger Inspektion eingegangen. Personen seien nicht in Gefahr gewesen. Der Dachstuhl und eine darunter liegende Wohnung brannten laut Polizei komplett aus. Die Feuerwehr versuchte den Brand mithilfe einer Drehleiter in den Griff zu bekommen, zudem wurde das Dach geöffnet. Einen ungefähren Sachschaden konnte die Polizei noch nicht benennen.

