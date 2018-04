18:31 Uhr

Dachstuhl fängt zu brennen an

Als die Feuerwehr kommt, steht der Speicher in Flammen. Die Polizei sucht jetzt nach den Ursachen.

Von Stephanie Millonig

In Gröbenzell hat am Ostermontag ein Dachstuhl gebrannt. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Dachspeicher eines Einfamilienhauses in der Farmerstraße gegen 21 Uhr. Nachbarn bemerkten Rauch aus dem unbewohnten Dachspeicher und verständigten sofort die Polizei und Feuerwehr. Beim Eintreffen der Löschkräfte stand der Dachstuhl des Hauses bereits vollständig in Brand.

Der Schaden liegt bei rund 300.000 Euro

Alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig und unverletzt verlassen. Die Löscharbeiten mit anschließenden Brandwache dauerten bis in den frühen Morgen an. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von rund 300 000 Euro. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und untersucht heute den Brandort.

