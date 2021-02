vor 34 Min.

Dachstuhlbrand in Utting: Die Ursache ist geklärt

In einem Wohnhaus in der Hechenwanger Straße hat es am Freitagvormittag einen Brand gegeben.

Am Freitag brannte es in einer Doppelhaushälfte in Utting. Jetzt weiß die Kriminalpolizei mehr.

Nach dem Brand eines Dachstuhls in einer Doppelhaushälfte in Utting am Freitag hat die Kriminalpolizei ihre Ermittlungen abgeschlossen. Damit steht laut dem Polizeipräsidium Oberbayern Nord nun fest, wodurch der Brand ausgelöst wurde.

Die Beamten gehen von fahrlässiger Brandstiftung als Ursache für das Feuer in der Hechenwanger Straße aus. Nach einer eingehenden Untersuchung des Brandortes sowie dem Ergebnis der durchgeführten Vernehmungen steht für die Ermittler nunmehr fest, dass ein Bewohner das Feuer durch den unsachgemäßen Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten selbst verursacht hatte. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Das Feuer hatte sich, ausgehend von einem Technikraum im Dachgeschoss, ausgebreitet und in der Folge den Dachstuhl und die Wärmedämmung zerstört.

Zwei Personen erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung

Bei dem Brand war ein Sachschaden von rund 30.000 Euro entstanden. Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen, zwei Personen erlitten jedoch eine leichte Rauchgasvergiftung und mussten von den Kräften des Rettungsdienstes vor Ort ärztlich versorgt werden. (lt)

