Damit Landsberg vor Feuer und Gefahr geschützt ist

Die Feuerwehr feiert den Florianitag und lässt ihr neues Einsatzfahrzeug TLF 4000 segnen. Passend zum Anlass gab es viel Wasser von oben.

Mit der traditionellen Floriansmesse in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt, gefolgt von einem Festabend im Feuerwehrhaus an der Saarburgstraße, feierte die Freiwillige Feuerwehr Landsberg mit ihren Kollegen aus Ellighofen, Erpfting, Pitzling und Reisch am Samstag das Fest ihres gemeinsamen Schutzpatrons, des heiligen Florian. Für den besonderen Glanz sorgte nach dem Gottesdienst die Segnung des neuen Tanklöschfahrzeuges (TLF) 4000 durch Stadtpfarrer Michael Zeitler.

Dank für die schützende Hand über der Stadt

Dass die Festveranstaltung heuer nicht mit einem klingenden Kirchenzug von der Katharinenstraße zur Innenstadt und weiter zum Gotteshaus begonnen hatte, war allein den kalten und windigen Regenschauern geschuldet. Robert Peez, der Vorsitzende des Feuerwehrvereins und damit Gastgeber der Florianifeier, hatte es deswegen vorgezogen, dem Schutzpatron erst in der Kirche zu huldigen. Von der Empore herab sorgte dort die Stadtjugendkapelle unter der Leitung von Hans Günter Schwanzer für den harmonischen Wohlklang.

Für Stadtpfarrer Zeitler deshalb der geeignete Anlass, in seiner Predigt die Feuerwehrfrauen und -männer wie auch die Vertreter der Stadt auf den Schutzheiligen einzustimmen. „Den heiligen Florian wollen wir heute feiern“, begann Zeitler. „Aber auch, um Danke zu sagen für seine Begleitung bei den Einsätzen und für seine schützende Hand, die er auch über uns, die Bewohner der Stadt gehalten hat. Wir wollen aber auch um seinen Beistand bitten für die Feuerwehrfrauen und -männer, ebenso um seinen Segen für das neue Löschfahrzeug.“

Peez: Attraktive Feuerwehr braucht Geräte, die Stand der Technik sind

Nach dem angekündigten Segensvotum des blumengeschmückten TLF 4000 versammelten sich Gastgeber und Gäste im Feuerwehrhaus. Bevor der Vorsitzende Peez die Ehrung langjähriger und verdienter Kollegen vollzog, erinnerte Kommandant Christian Jungbauer an den langen und komplexen Weg der Beschaffung des neuen Löschfahrzeuges. Seinen besonderen Dank zollte er deshalb jenen Personen und Dienststellen, die sich trotz mancher bürokratischer Hürden für die Realisierung eingesetzt hätten. Jungbauer zum Schluss: „Denn nicht wir, die Feuerwehr oder der Stadtrat und OB Neuner haben das Fahrzeug gekauft, sondern wir alle, die Bürger, damit die Feuerwehrkameradinnen und -kameraden mit dem Fahrzeug ihre ehrenamtliche Arbeit so gut wie möglich verrichten können.“

Diesen Ausführungen schloss sich auch Peez an: Die Feuerwehr attraktiv zu halten und junge Menschen zu gewinnen, sei eine große Herausforderung, betonte er. „Eine wesentliche Voraussetzung ist daher, dass man über Gerätschaften verfügt, die dem Stand der Technik entsprechen.“

Namens der Stadt drückte Bürgermeisterin Doris Baumgartl den Wehrmannschaften Dank und Anerkennung für ihren Einsatz aus. „Die Feuerwehr ist immer da, wenn Not am Mann ist. Sie sind ein unverzichtbarer Bestandteil für unser Leben“, sagte Baumgartl.

Was sonst bei der Feuerwehr Landsberg los ist, wurde auf der Jahreshauptversammlung im Januar berichtet.

