vor 34 Min.

Damit Radfahrer sicherer unterwegs sind

An einigen Stellen in Schondorf ist es für Radfahrer gefährlich. Der Gemeinderat begibt sich auf Erkundungstour. Welche Maßnahmen wo helfen können.

Wo sind in Schondorf gefährliche Stellen für Radfahrer und Fußgänger? Einige hat die Bürgergruppe „Sicher durch Schondorf“ bereits im Rahmen einer Fragebogenaktion identifiziert (LT berichtete). Nun machten sich Bürgermeister Alexander Herrmann und einige Gemeinderäte per Rad zusammen mit der Initiative auf den Weg, um Problemstellen zu besichtigen und anschließend gemeinsam Lösungsansätze zu diskutieren.

Eltern von 249 Kindern beteiligten sich an dieser Aktion und lieferten laut Bericht der Initiative wertvolle Erkenntnisse, wo im Straßennetz die Problemstellen für Radfahrer - vor allem für Kinder - liegen. Abgeradelt wurden nun jene Stellen, die die Eltern als besonders kritisch markiert hatten: die Querungen der Staatsstraße 2055, die Anbindung der Radwege am nördlichen und südlichen Ortseingang und die Verbindung zum Sportplatz.

An einer Stelle hat die Gemeinde keine Chance

Erstes Problem: Da es sich um eine Staatsstraße handelt (ST 2055), sind der Gemeinde in diesem Fall die Hände gebunden. Laut Alexander Herrmann könnten weder ein Tempolimit noch eine Fußgängerampel angeordnet werden.

Besser sieht es an der daneben liegenden Einmündung der Fuchsbergerstraße aus, an der es erst vor Kurzem zu einem Radunfall gekommen war. Ein deutliches Warnzeichen auf dem Straßenbelag soll in Zukunft Autofahrer auf den kreuzenden Radverkehr aufmerksam machen.

Ein Wegweiser musste nur gedreht werden

Etwas weiter Richtung Ortsmitte konnte man sehen, dass oft schon mit kleinem Aufwand eine Verbesserung erreicht werden kann. Beispielsweise müsste der Wegweiser der Radführung beim Feuerwehrhaus nur umgedreht werden. Dann werden Radfahrer nicht mehr auf die vielbefahrene Greifenberger Straße gelotst, sondern in die wesentlich ruhigere Bahnhofstraße.

Nun wurde der Ort Richtung Süden durchquert. Speziell auf dem Abschnitt bis zum Bahnübergang hatten alle Teilnehmer ein etwas mulmiges Gefühl. Die Radfahrer bewegen sich dort auf einem schmalen Geh- und Radweg, während dicht daneben auch schwere Lkw vorbeibrausen.

Am Ortseingang von Schondorf ist es für Radfahrer besonders gefährlich

Auch am südlichen Ortsende ist die Situation für Radfahrer gefährlich. Der gut ausgebaute Radweg aus Utting endet dort abrupt an der Einmündung Am Eichet. Für diese Problemstelle wurde schon während der Befahrung eine mögliche Lösung gefunden. Der Gehweg entlang des gemeindlichen Bauhofs könnte verbreitert und zu einem kombinierten Geh-/Radweg ausgebaut werden. Radfahrer aus Richtung Utting können dann gefahrlos bis zur Straßenquerung weiterfahren.

Bürgermeister Alexander Herrmann betonte, dass er sich tatsächlich eine fahrradfreundlichere Gemeinde Schondorf wünsche. Dazu wolle er weniger über visionäre Konzepte diskutieren, sondern vielmehr konkrete Verbesserungen auf den Weg bringen. Die Mitglieder der Initiative „Sicher durch Schondorf“ erklärten, dass sie all diese Maßnahmen unterstützend begleiten wollen. (lt)