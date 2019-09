00:33 Uhr

Damit Wiesen und Moore gepflegt werden

Bekommt auch der Landkreis Landsberg einen Landschaftspflegeverband?

Auch im Landkreis Landsberg soll ein Landschaftspflegeverband gegründet werden. Das hat der Kreisausschuss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig dem Kreistag empfohlen, der sich mit diesem Thema in seiner heutigen Sitzung beschäftigen wird. Zugleich soll der Landkreis in den ersten sechs Jahren eine Anschubfinanzierung von insgesamt 290000 Euro leisten. Die wiederkehrenden jährlichen Kosten werden für den Landkreis mit rund 120000 Euro veranschlagt, also einem Euro pro Landkreisbewohner. Der Beitrag für die Gemeinden wird mit 35 Cent pro Einwohner und Jahr kalkuliert.

Träger eines Landschaftspflegeverbands seien Vertreter von Naturschutz, Landwirtschaft und Kommunalpolitik, erläuterte Beate Krettinger vom Dachverband der Landschaftspflege in Deutschland (DVL). Zu den praktischen Aufgaben, die ein solcher Pflegeverband erfülle, zählte sie die Pflege von Biotopen, den fachgerechten Rückschnitt von Hecken und die Gestaltung insektenfreundlicher Lebensräume. Neben der praktischen Arbeit gehe es auch darum, Fördermittel zu erhalten: „Wir machen aus einem Euro bis zu vier Euro“, versicherte Krettinger.

Wichtig sei es auch, die Interessenlagen vor Ort zu vertreten und pragmatische Lösungen im Konsens mit den Betroffenen zu erreichen. Freiwilligkeit und regionale Verankerung seien wesentliche Fundamente der Arbeit. An die Adresse der Kreisausschussmitglieder appellierte sie, nicht am Personal zu sparen. Eine Geschäftsstelle sollte mindestens mit einem Geschäftsführer, einer Fachkraft und einer Halbtags-Verwaltungskraft ausgestattet werden.

Landschaftspflege werde im Landkreis seit 1994 betrieben, berichtete Gerhard Däubler von der Unteren Naturschutzbehörde. Betreut werden rund 160 Flurstücke mit einer Fläche von rund 100 Hektar vor allem im Lechtal, in den Mooren westlich von Dießen, Moränenlandschaften und im Ampermoos. Geleistet werden diese Arbeiten vom Lebensraum Lechtal, der Schutzgemeinschaft Ammersee, der Arbeitsgemeinschaft Pflaumdorfer Moos, vom Bund Naturschutz, dem Landesbund für Vogelschutz und der Unteren Naturschutzbehörde.

„Das ist ein ausgesprochen sinnvolles Projekt, ich hoffe, dass alle Gemeinden mitmachen“, sagte Monika Groner (GAL). Josef Loy (CSU) mahnte wie Beate Krettinger, nicht am Personal zu sparen. Er wisse aus eigener Erfahrung mit der Arbeitsgemeinschaft Pflaumdorfer Moos, dass Landschaftspflege ehrenamtlich nicht zu organisieren sei. So stelle er als Bürgermeister für die Arbeitsgemeinschaft die Förderanträge, erwähnte er.

Wer entscheide denn, um welche Flächen sich ein Landschaftspflegeverband kümmert? Das wollte Dr. Albert Thurner (SPD) wissen. Der Verband entscheide selbst unter Mitwirkung seines Fachbeirats mit Vertretern von Naturschutz und Land- und Forstwirtschaft, erklärte Däubler. Ausgleichsflächen, die nach dem Baugesetzbuch für Bauvorhaben errichtet worden sind, könne ein Landschaftspflegeverband auch betreuen, allerdings werde der Aufwand der jeweiligen Gemeinde in Rechnung gestellt. (ger)

Themen folgen