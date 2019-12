Damit das Image des Landsberger Westens besser wird

Plus Am Mittwoch geht es im Stadtrat um das Quartiermanagement für den Westen der Stadt. Aber auch für einen Teil der Altstadt soll etwas getan werden.

Um mehrere für die Landsberger Stadtgesellschaft bedeutsame Themen geht es am Mittwoch, 11. Dezember, ab 19 Uhr im Stadtrat. Zum einen steht dabei der Westen der Stadt im Blickpunkt. Anschließend sollen weitere Schritte unternommen werden, um die nördliche Altstadt aufzuwerten, sieht die Tagesordnung vor.

„Soziale Stadt“ – so ist das Quartiersmanagement im Stadtwesten überschrieben. Dabei geht es allgemein darum, Verbesserungen im Wohnumfeld zu erreichen, den Zusammenhalt zu fördern und das Image verschiedener Teilbereiche zu verbessern. Ganz konkret ist in der Aufgabenbeschreibung eines künftigen Quartiersmanagers auch die Einbindung von Räumlichkeiten der Mittelschule West genannt. Dort besteht bislang ein Spannungsfeld: Einerseits sieht sich die Stadt dem Leitbild eines offenen Schulgeländes verpflichtet, um auch außerschulische Freizeitaktivitäten und Veranstaltungen zu ermöglichen. Andererseits führt der offene Charakter des Schulgeländes nach den Beobachtungen von Schulleiter Christian Karlstetter zu Sachbeschädigungen und Müllproblemen, wenn sich insbesondere junge Menschen außerhalb des Schulbetriebs dort aufhalten.

Ursprünglich war an die Mittelschule gedacht gewesen

Vor diesem Hintergrund war zunächst auch daran gedacht, das Büro des Quartiersmanagers auf dem Schulgelände einzurichten. Davon kam die Stadt jedoch ab. Stattdessen soll der Stadtrat nun in seiner Sitzung am Mittwoch beschließen, dass für diesen Zweck eine ehemalige Gaststätte am St.-Ulrichs-Platz angemietet wird.

Für diese Immobilie sprächen die nahe Bushaltestelle, die für eine hohe Frequenz von Passanten sorge, und die Schaufenster, die die Sichtbarkeit des Büros erhöhten, heißt es in der Sitzungsvorlage. Beides seien wichtige Faktoren, denn: Erfahrungsgemäß käme ein Großteil der Kontakte der Bürger mit einem Quartiersmanager nicht durch gezieltes Aufsuchen, sondern eher „im Vorbeigehen“ zustande. Die frühere Gaststätte biete auch Platz für Veranstaltungen, Ausstellungen und weitere Freizeitaktivitäten.

Wie es mit der Altstadt weitergehen könnte

Anschließend geht es im Stadtrat um die nördliche Altstadt (Hinter- und Vorderanger, Schul- und Schlossergasse und Holzmarkt). Für dieses Gebiet soll nach einer umfassenden Bürgerbeteiligung ein Entwicklungskonzept erarbeitet werden, damit es qualitätsvoll und nachhaltig aufgewertet wird, wie in der Sitzungsvorlage zu lesen ist. Am Mittwoch soll die Ausschreibung auf den Weg gebracht werden, um ein Planungsbüro mit Fachleuten für Städtebau, Architektur, Verkehr, und Einzelhandel sowie Moderatoren beauftragen. Vergeben werden soll der Auftrag im Laufe des Frühsommers 2020. Die Inhalte aus der Bürgerbeteiligung und dem Entwicklungskonzept sollen dem Stadtrat im Frühjahr 2021 vorgelegt werden, anschließend könnten Bebauungsplan- und Wettbewerbsverfahren folgen.

Auch um den Verkehr geht es

Weitere Themen der Stadtratssitzung sind unter anderem die Anbindung des Industriegebiets im Frauenwald mit dem Landsberger Stadtbusverkehr und dem Kauferinger Bahnhof. Ein weiteres Verkehrsthema ist die nun im Entwurf vorliegende Mobilitätssatzung (MobS). Sie zielt unter anderem darauf ab, dass bei Bauvorhaben künftig auch verbindlich Fahrradstellplätze vorgesehen werden.

Nicht fehlen darf auf der Tagesordnung auch der Dauerbrenner „Wiesengrund“. Vorgesehen ist dabei, dem Stadtrat einen städtebaulichen Entwurf vorzustellen. Dem Stadtrat vorgeschaltet ist eine Bauausschusssitzung, die um 18 Uhr beginnt.