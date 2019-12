Damit die Landsberger weniger Auto fahren

Plus Wie die Stadt Anreize schaffen will, dass die Bürger seltener ins Auto steigen. Die UBV tritt bei den Plänen allerdings auf die Bremse.

Die städtische Mobilitätssatzung (MobS) lässt in Landsberg noch auf sich warten. Ein Entwurf dazu wurde zwar in der jüngsten Stadtratssitzung vorgestellt, zu einer Entscheidung konnte sich das Gremium jedoch nicht durchringen. Jetzt soll noch einmal in einem Arbeitskreis darüber gesprochen werden. Die Mobilitätssatzung soll Anreize zur Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs schaffen – weg vom Auto hin zu Carsharing und anderen Alternativen.

Durch die Anwendung der MobS sollen die Landsberger dazu gebracht werden, sich nach dem Umzug in ein neues Wohnquartier andere Mobilitätsgewohnheiten anzueignen, erklärte Stadtbaumeisterin Birgit Weber. Um den bislang dominierenden, motorisierten Individualverkehr zu reduzieren, setzt Weber auf strombetriebene Autos und Fahrräder sowie Car- und Bikesharing. Die Digitalisierung könne gut für eine solche neue Mobilität genutzt werden. Neben Kfz-Stellplätzen sollen bei Neubauten künftig auch Fahrradstellplätze vorgeschrieben werden. Für Wohnprojekte, die neue Mobilitätsformen ermöglichen, oder die in der Nähe von Bushaltestellen und Nahversorgung angesiedelt sind, würde die MobS reduzierte Stellplatzverpflichtungen gestatten.

Hätte es Auswirkungen auf das Urbane Leben am Papierbach?

Hier hakte nun die UBV ein, die bezüglich einer sofortigen Inkraftsetzung der MobS auf die Bremse drückte: Christoph Jell verlangte, dass zuerst ein Mobilitäts- und Radwegkonzept vorliegen müsse, bevor die Satzung verabschiedet werden könne. Auch der Busverkehr – insbesondere an den Wochenenden – müsste zuerst ausgedehnt werden.

Daneben hegte die UBV einen Verdacht: Eine Beschlussfassung zum jetzigen Zeitpunkt wäre insbesondere „ein Weihnachtsgeld in Richtung Connecticut“. Jell spielte damit auf die Papierbach-Bebauung und den dahinterstehenden US-amerikanischen Investor Tom O’Malley an. Würde die MobS jetzt in Kraft gesetzt, könnten die Papierbach-Entwickler die darin vorgesehenen Stellplatzreduzierungen noch in zehn von zwölf Baufeldern in Anspruch nehmen. Jells Fraktionskollege Erich Schmid sprach von sich daraus ergebenden Einsparungen bei den Tiefgaragen von 3,8 bis 7,1 Millionen Euro.

Der Arbeitskreis tagt noch einmal

Da neben dieser grundsätzlichen Kritik in der Diskussion zudem deutlich wurde, dass auch in Einzelheiten noch Gesprächsbedarf besteht, empfahl Oberbürgermeister Mathias Neuner (CSU) schließlich, den MobS-Arbeitskreis ein weiteres Mal einzuberufen, der sich bereits in fünf Sitzungen mit dem Thema beschäftigt hatte. Strittig war in der Stadtratssitzung zum Beispiel, ob auch für Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser jeweils vier Fahrradstellplätze vorgeschrieben werden sollen. Da bliebe insbesondere bei einem Reihenhaus kein Platz mehr für einen „insektenfreundlichen Vorgarten“, wie Petra Ruffing (CSU) meinte, da man ja auch Platz für bis zu vier Mülltonnen brauche.

Daneben bestanden nach der Vorstellung der MobS-Bestimmungen und der damit verbundenen Berechnungsformeln für Stellplätze auch erhebliche Zweifel, ob die Komplexität der Sache von allen Stadträten verstanden worden sei. So kommentierte Dieter Völkel (SPD) den Sachvortrag dazu mit: „Ich bin froh, dass ich dazu keine Testaufgaben lösen muss.“