Damit es in der Zulassungsstelle in Landsberg nicht so lange dauert

IFrühjahr herrscht in der Kfz-Zulassungsstelle im Landratsamt in Landsberg oft Hochbetrieb.

So können Wartezeiten in der Zulassungsstelle in Landsberg vermieden werden. Wie läuft es eigentlich mit der Online-Zulassung, die seit Oktober möglich ist?

Von Gerald Modlinger

Wenn es Frühjahr wird, ist in der Zulassungsstelle im Landratsamt wieder Hochsaison . Die Schattenseite für die Besucher: Aufgrund des enormen Kundenandrangs kommt es jedes Jahr in der Zeit vom Frühjahr bis weit in den Sommer hinein zu längeren Wartezeiten in der Zulassungsstelle. Wie diese möglichst vermieden werden können, teilt jetzt das Landratsamt mit. Eine neue Möglichkeit ist die sogenannte Online-Zulassung, die seit Oktober angeboten wird. Doch diese wird praktisch nicht nachgefragt.

Christof Weh, der Sachgebietsleiter Straßenverkehrswesen im Landratsamt , betont, dass der Spruch „Der frühe Vogel fängt den Wurm“ in der Zulassungsstelle nur bedingt gilt. Die Erfahrung habe gezeigt, dass sich bereits vor Öffnung der Zulassungsstelle um 7.30 Uhr lange Warteschlangen vor dem Eingang bilden. Weh hat aber mehrere Tipps, wie Wartezeiten vermieden werden können.

Mit der Online-Terminvereinbarung gebe es praktisch so gut wie keine Wartezeiten mehr. Die Zulassungsbehörde habe die Kapazitäten für eine Online-Terminvereinbarung deutlich erhöht. Termine können online über die Internetseite des Landratsamtes gebucht werden.

Bei mehr als fünf zu bearbeitenden Vorgängen verweist das Landratsamt auf den Großkundenschalter. Dieser funktioniert so: Bis 9 Uhr können die Antragsunterlagen an der Information abgegeben werden. Die Anträge werden im Laufe des Tages bearbeitet. Der Kunde wird telefonisch oder per E-Mail informiert, sobald diese zur Abholung bereitliegen.

Der dritte Tipp des Sachgebietsleiters: Nach einem Umzug muss jeder Fahrzeughalter im Regelfall bei der für ihn zuständigen Zulassungsbehörde einen Antrag auf Halterdatenänderung stellen. Bei einem Umzug innerhalb des Landkreises können Fahrzeughalter in den meisten Landkreisgemeinden bereits bei der Anmeldung ihres Wohnsitzes im örtlichen Einwohnermeldeamt den Antrag auf Halterdatenänderung stellen, teilt Weh mit.

Seit Oktober gibt es auch „i-Kfz“ : Über das Bürgerserviceportal können viele Anträge rund ums Kraftfahrzeug internetbasiert gestellt werden. Wesentlichen Einfluss auf die Besucherfrequenz in der Zulassungsstelle hatte das neue Angebot bislang jedoch nicht. Auf Anfrage teilte das Landratsamt mit, dass in den vergangenen fünf Monaten auf diesem Weg gerade mal 29 Anträge – drei Fahrzeugummeldungen und 26 Außerbetriebsetzungen – gestellt wurden. Mit der Online-Zulassung spart man sich zwar den Weg ins Landratsamt , dafür dauert es ein paar Tage, bis die Anmeldungsunterlagen wie Stempel- und HU-Plakette den Fahrzeugbesitzer per Post erreichen. Der Anteil der Online-Zulassungen ist damit bei rund 50.000 Vorgängen jährlich kaum messbar.

Für LT-Redakteur Gerald Modlinger macht das Angebot einer Online-Zulassung wenig Sinn: Auto zulassen: Lieber vor Ort als online

