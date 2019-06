Damit im Landsberger Osten keine neue Flut kommen kann

Plus Die Landsberger Mitte ruft nach der Schlammlawine vom 15. Juni nach schnellen Problemlösungen. Warum ihr Antrag aber heute Abend nicht auf der Tagesordnung des Bauausschusses steht.

Nach der Schlammlawine, die sich am 15. Juni über Teile der Krachenbergsiedlung ergossen hat, sieht die „Landsberger Mitte“ akuten Handlungsbedarf: Mit einem „Dringlichkeitsantrag“ sollte die Angelegenheit Thema in der heute um 18 Uhr beginnenden Bauausschusssitzung werden.

Doch die Stadtverwaltung sieht die Sache als nicht ganz so dringend an – zumindest nach den Kriterien der Geschäftsordnung des Stadtrats. „Die Frage, ob dieser Antrag dringlich ist, wurde intern geprüft und mit der Rechtsaufsicht abgeklärt. Die Prüfung ergab, dass der Antrag nicht dringend im Sinne der Geschäftsordnung ist“, ließ Stadtsprecher Andreas Létang verlauten.

Die Stadtverwaltung prüft bereits

Die Landsberger Mitte hatte mit ihrem Antrag die Verwaltung beauftragen wollen, kurzfristig wirksame Maßnahmen zu erarbeiten, um das Oberflächenwasser im Bereich Pössinger/Bayerfeldstraße abzufangen und sicher abzuleiten. Mögliche Lösungen sollten dann bereits in der nächsten Woche im Stadtrat präsentiert werden.

So wird es nun nicht laufen. Allerdings betonte Létang auf LT-Nachfrage, dass die Sache in der Stadtverwaltung bereits bearbeitet werde und der Antrag der Landsberger Mitte auf die Tagesordnung der folgenden Bauausschusssitzung komme. Im Übrigen habe sich auch der Oberbürgermeister kurz nach dem Starkregen mit den Betroffenen vor Ort getroffen und in der Stadtverwaltung und bei den Stadtwerken eine Prüfung veranlasst.

Seit 2004 gab es keine Probleme mehr

Mit Berufung auf das Bauamt führt Létang aus, dass bereits 2001 und 2002 von den südlich gelegenen Feldern Wasser durch das Wohngebiet floss. Der Kanal konnte das Wasser nicht mehr aufnehmen und es drückte in die Keller. Daraufhin wurde 2004 der Durchmesser des Kanals südlich der Pössinger Straße von 600 auf 700 Millimeter vergrößert. An der Kreuzung Pössinger/Bayerfeldstraße wurde ein neuer Regenüberlauf errichtet und ein 1000er-Kanal bis zur Krachenbergschlucht gebaut. Seitdem habe es dort keine Probleme mehr gegeben.

Das Problem am 15. Juni sei aber der von Feldern ausgespülte Schlamm gewesen. Die Schmutzfangeimer seien dadurch verstopft worden. Ausgelöst wurde die Schlammflut durch ein Regenereignis, das statistisch nur alle 100 Jahre eintritt: Die Wetterstation in Landsberg maß an diesem Abend eine Niederschlagsmenge von rund 70 Litern pro Quadratmeter: „Weder die Kanalisation noch die Straßenentwässerung sind nach solchen Regenereignissen auszulegen und zu bemessen“, macht Létang deutlich.

Das Beispiel Pitzling

An welche Problemlösung im Bauamt gedacht wird, lässt die Mitteilung der Stadt offen. Sie verweist jedoch darauf, dass Schäden durch Schlammfluten aus landwirtschaftlichen Flächen für das Bauamt keine neue Erfahrung sind. So wurden in der Pfannenstielerstraße in Pitzling auch schon mal Häuser durch Schlamm beschädigt. Dieser kam damals von einem Maisacker. Seinerzeit wurde das Problem gemeinsam mit dem Bewirtschafter des Feldes gelöst: „Es wurde vereinbart, künftig auf diesen landwirtschaftlichen Flächen keinen Maisanbau mehr durchzuführen. Seitdem hat es in diesem Bereich keine Probleme mehr gegeben.“

Damit sich ein Ereignis wie am 15. Juni nicht mehr wiederholt, setzt der Fraktionsvorsitzende der Landsberger Mitte, Hans-Jürgen Schulmeister, aber auch auf bauliche Maßnahmen. Wie im LT berichtet, schlägt er vor, am Südende der Pössinger Straße einen längeren Gitterrost zu errichten, um Oberflächenwasser aus den Feldern abzufangen. Außerdem müsste „man an der Kreuzung Pössinger/Bayerfeldstraße den Stöpsel ziehen“, das Wasser über die Kreuzung laufen lassen und dann über einen Kanal oder Graben auf dem Fußweg Richtung Wolfmillerweg ableiten.

Stadtrat Schulmeister will schnelle und unbürokratische Entscheidungen

Dass die heutige Sitzung ohne den Dringlichkeitsantrag der Landsberger Mitte ablaufen wird, trägt Schulmeister mit Fassung, aber nicht ohne Bedauern: „Ich hätte die Sache gerne etwas dringlich gemacht, denn die Betroffenen haben angefangen zu sanieren oder haben sich neue Teppiche gekauft, und sie haben Angst, dass das Gleiche noch einmal passieren könnte.“ Dass bereits geprüft werde, was getan werden kann, sei gut, er erwarte aber eine „schnelle und unbürokratische Entscheidung“. Und Schulmeister verweist dabei auf ein anderes aktuelles Thema: „Bei den Märkten haben wir ja gesehen, wie es schnell gehen kann.“

Ganz ohne die Schlammflut und ihre Folgen wird die Bauausschusssitzung heute Abend jedoch nicht auskommen, deutet Schulmeister an: „Ich werde das Thema ansprechen.“ Dafür biete sich ein Punkt ganz am Ende der Tagesordnung an. Dieser lautet „Mitteilungen und Anfragen“.

