Darum ist SPD-Stadtrat Dieter Völkel derzeit Oberbürgermeister

Plus Er ist der dienstälteste Stadtrat in Landsberg und führt derzeit die Amtsgeschäfte. Dieter Völkel vertritt momentan den Oberbürgermeister.

Wer hätte das gedacht: Mit 76 Jahren muss SPD-Stadtrat Dieter Völkel noch Arbeit und Familie in Einklang bringen. Während der Herbstferien ist er kurzfristig zu einem neuen Job gekommen: Er ist diese Woche Landsberger Oberbürgermeister – in Vertretung, wie er betont. Dass der SPDler derzeit das Sagen hat, hat einen ganz bestimmten Grund.

Zwischen Amtsgeschäften und Enkelbetreuung

Als „dramatisch“ bezeichnet Dieter Völkel die doppelte Verantwortung aber nicht. „Beides ist schön“, sagt Völkel. Beides, das ist ein paar Stunden in der Stadtverwaltung zu sein, und an zwei Tagen in den Ferien auf die fünfjährige Enkelin aufzupassen.

Aber wie kommt Dieter Völkel eigentlich zu seinem Amt, wo es doch zwei weitere Bürgermeister gibt, die Oberbürgermeister Mathias Neuner (CSU) bei Bedarf vertreten können? „Ganz ehrlich gesagt, das war eine Fehlorganisation“, erzählt Dritter Bürgermeister Axel Flörke (Landsberger Mitte), der gerade im Urlaub in Oberitalien ist. „Wir haben am Jahresanfang alle Urlaube durchgesprochen, doch bei den Herbstferien hat das nicht funktioniert. Ich war der Meinung, dass die anderen beiden da sind und die anderen dachten, dass ich da bin.“ Ergebnis: OB Mathias Neuner, Zweite Bürgermeisterin Doris Baumgartl und Flörke hätten bereits ihren Urlaub gebucht gehabt, als das Missverständnis aufkam.

In der Geschäftsordnung ist alles genau geregelt

Doch auch für einen solchen Fall sorgt die Geschäftsordnung des Stadtrats vor: Dann muss der dienstälteste Stadtrat ran. Das ist Dieter Völkel, der dem Gremium bereits seit 1990 angehört. Da absehbar gewesen sei, dass sich an den vier Arbeitstagen in den Herbstferien nicht viel tun werde, habe man sich entschieden, dass weder der OB noch die Bürgermeister ihre gebuchten Urlaube stornieren sollten. „Am Tag sind drei Sachen zu unterschreiben, und das war’s schon“, sagt Flörke mit Verweis auf seine Erfahrungen als Bürgermeister.

Völkel muss Unterschriften leisten

Ähnlich bewertet das Dieter Völkel. „Ich sehe das völlig unproblematisch, das ist keine große Sache.“ Am Montag kam er um 8.30 Uhr in die Verwaltung. Nach zwei Stunden konnte er dann schon nach Hause in die Mittagspause zu Frau und Enkelin gehen, bevor er um 15 Uhr noch einmal in die Verwaltung schaute. Dort waren vor allem Unterschriften von Dieter Völkel gefragt – in einer Personalangelegenheit und in einer Auftragsvergabe, berichtete er. Sonstige Termine seien diese Woche nicht absehbar, auch der Sitzungskalender des Stadtrats ist in den Herbstferien leer. „Das werden ganz ruhige vier Tage“, sagt Völkel. Und was verdient man als Vertreter des Oberbürgermeisters? Mit dieser Frage kann man Dieter Völkel in Verlegenheit bringen: „Das kann ich nicht sagen, danach habe ich mich gar nicht erkundigt.“

Früher war er Richter am Amtsgericht

Mit dem SPD-Kommunalpolitiker ist übrigens erstmals seit fast acht Jahren wieder ein Jurist an der Spitze der Stadt tätig. Vor seinem Ruhestand war 76-Jährige Richter am Amtsgericht, genauso wie die früheren Oberbürgermeister Ingo Lehmann ( SPD) und Franz Xaver Rößle (UBV). Auch Rößles Vorgänger Hanns Hamberger ( CSU) war Jurist. Ein Spötter habe ihm schon gesagt, er habe nun den „Höhepunkt der politischen Karriere“ erreicht, erzählt Völkel weiter. Apropos Karriere: Was hat das derzeitige Stadtoberhaupt mit Blick auf die Stadtratswahl eigentlich vor? Da legt sich Völkel mit Verweis auf seine gesundheitliche Verfassung noch nicht ganz fest.