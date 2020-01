vor 50 Min.

Das Auto ist auch im Landkreis Landsberg noch Verkehrsmittel Nummer eins

Was hat sich seit Beginn der Fridays-For-Future-Demos in Sachen Mobilität im Landkreis geändert?

Plus Seit einem Jahr macht die Bewegung "Fridays For Future" auch im Landkreis Landsberg mobil. Was unternehmen die Bürger und die Kommunen im Landkreis in Sachen Klimaschutz?

Von Stephanie Millonig

2019 stand im Zeichen der Demonstrationen für mehr Klimaschutz, angestoßen von der Bewegung "Fridays For Future" (FFF). Diskutiert wurde im vergangenen Jahr viel, aber hat sich vor Ort etwas getan? Das LT beleuchtet in einer Serie verschiedene Bereiche, die beim Klimaschutz eine Rolle spielen. Das Themenfeld Verkehr macht den Anfang. Wie viele Bürger sind auf E-Autos umgestiegen? Welche neuen Radwege werden gebaut? Und wie gut kommt der Linienbusverkehr an?

Fahrrad, Bahn, Bus oder Auto – das sind die Verkehrsmittel, mit denen sich im Landkreis tägliche Wege bewältigen lassen. Rainer Mahl ist beim Landratsamt für das Radwegenetz zuständig und der 48-Jährige nutzt auch selbst das Fahrrad als Verkehrsmittel, zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit. Das Fahrrad als Verkehrsmittel: Rainer Mahl ist beim Landratsamt fürs Radwegenetz zuständig und fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit. Bild: Thorsten Jordan „Wir haben im Landkreis 600 Kilometer ausgeschilderte Radwege“, sagt Mahl. 2019 sei die auch für Alltagspendler wichtige Verbindung Ummendorf-Landsberg eröffnet worden, ebenso ein Radweg von Kinsau zur B17 und nach Hohenfurch. Zum Alltagswegenetz hat der ADFC laut Mahl 23 Vorschläge im Rahmen des Klimaschutzkonzepts eingebracht. Bevor ein neuer Radweg gebaut werden kann, müssen der Naturschutz gefragt werden, ein landschaftspflegerischer Begleitplan erstellt und eine artenschutzrechtliche Prüfung vorgenommen werden. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Von Ummendorf führt jetzt ein Radweg nach Landsberg Und es müssen die nötigen Grundstücke zur Verfügung stehen. Praktisches Beispiel, bei dem Grundstücksgespräche noch nicht positiv abgeschlossen werden konnten, ist laut Mahl die Strecke Dießen-Raisting. Für einen straßenbegleitenden Radweg zwischen Pürgen und Utting seien die beteiligten Gemeinden und der Landkreis im Gespräch, Mittel seien fürs nächste Jahr bereitgestellt, so Mahl. Wer regelmäßig weite Strecken bewältigen muss, ist vielerorts im Landkreis jedoch aufs Auto angewiesen. Der Experte für den Nahverkehr im Landratsamt, Dietmar Winkler, hält es für schwierig, das Linienbus-Angebot auf dem Land weiter auszuweiten, da die Nachfrage pro Ortschaft begrenzt sei. Er verweist aber darauf, dass das Angebot viel besser sei als vor 30 Jahren. „Da fuhr ein Bus morgens, mittags und abends vom Dorf rein in die Stadt.“ Und die Nachfrage nehme auf einigen Strecken eher ab, wie Winkler am Beispiel Stadtbus Landsberg aufzeigt. Gab es 1999 einen Spitzenwert von über 600.000 Fahrgästen pro Jahr, waren 2018 und 2019 gerade mal etwas mehr als 400.000 Personen mit dem Stadtbus unterwegs. 2019 wurden im Landkreis weitere Linien für Anrufsammeltaxis geschaffen. Im Bereich Landsberg und Kaufering bis nach Geltendorf ist die Stefan und Manuela Thoma Taxi Kaufering GbR auf mehreren Linien unterwegs. Bild: Stefan Thoma Winkler ist ein Freund von flexiblen Möglichkeiten wie dem Anrufsammeltaxi (AST), das sich nach dem Bedarf richtet. Das heißt, ein AST ist auf seiner Strecke nur unterwegs, wenn es auch angefordert wird. Einige AST-Verbindungen sind 2019 im Landkreis neu eingerichtet worden, beispielsweise die Strecke von Geltendorf nach Windach in den Abendstunden oder von Weil nach Kaufering. Neu ist auch die Buslinie, die die S-Bahnhöfe Mammendorf und Geltendorf verbindet. Der Landkreis ist laut Winkler zu einem kleinen Teil an den Betriebskosten beteiligt. Denn das ist ein grundsätzliches Problem auf dem Land: Außerhalb des Schülerverkehrs ist die Nachfrage auf den meisten Strecken sehr gering. Wollen Gemeinden oder der Landkreis trotzdem viele Linienverbindungen anbieten, müssen sie ein Defizit tragen. Wer den öffentlichen Personennahverkehr fördern will, muss also Geld in die Hand nehmen. Die Finanzen sind aber nicht der einzige begrenzende Faktor: Wer beispielsweise ein Anrufsammeltaxi organisieren will, braucht auch einen Taxiunternehmer, der Fahrer und Fahrzeuge hat. Und beim Personal gibt es Engpässe. Laut Dietmar Winkler fehlen nicht nur den Eisenbahnunternehmen die Fahrzeugführer, was Anfang 2019 bei der BRB für Zugausfälle sorgte, sondern auch Busunternehmen hätten Probleme, Personal zu bekommen. Busse fahren auf vielen Strecken im Landkreis. Kostendeckend ist aber nur der Schülerverkehr, ansonsten ist die Nachfrage nicht so groß und es entsteht ein Defizit, das Landkreis und Gemeinden übernehmen. Bild: Julian Leitenstorfer (Symbolbild) Nicht immer haben die Kommunen die Entscheidungsgewalt: Die Landkreise Landsberg und Weilheim-Schongau haben sich zwar dafür ausgesprochen, dass auf der Fuchstalbahn auch wieder Personen befördert werden, darüber entscheiden muss aber laut Winkler die Bayerische Eisenbahngesellschaft. In Sachen Nahverkehr steht auch noch ein Gutachten zum MVV-Beitritt des Landkreises Landsberg und ein Nahverkehrskonzept für den Landkreis auf der Agenda. Das Auto ist auf dem Land noch Verkehrsmittel Nummer eins, was auch die Zahlen aus der Zulassungsstelle in Landsberg verraten. Waren 2014 72.000 Pkw und insgesamt 108.000 Fahrzeuge zugelassen, waren es zum Jahresende 2019 81.000 Pkw und 123.000 Fahrzeuge. Der Anteil der E-Fahrzeuge nimmt zu: 2014 waren 260 mit Landsberger Kennzeichen unterwegs, 2019 schon 1562. Der Anteil der reinen E-Fahrzeuge hat sich von 0,06 auf 0,57 Prozent, der der Hybridfahrzeuge von 0,25 auf 1,25 Prozent erhöht. Pkw mit reinem E-Antrieb waren 2014 44 und 2019 521 unterwegs. Betrachtet man die Pkw-Erstzulassungen der vergangenen zwei Jahre, ergibt sich 2018 eine Summe von 5574, davon 127 Pkw mit reinem Elektroantrieb. 2019 waren es 5412 Pkw insgesamt und 286 Pkw mit reinem Elektroantrieb. Lesen Sie auch den Kommentar dazu: Mobilität: Mehr Menschen aufs Rad und in den Bus bringen

