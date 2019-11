vor 7 Min.

Das Christkind kommt im Regen nach Landsberg

Der Landsberger Christkindlmarkt ist eröffnet. Allerdings spielt das Wetter zum Auftakt nicht mit. Bis 22. Dezember wird in der Altstadt gefeiert.

Von Dominic Wimmer

Dauerregen statt Schneeflocken: Die Eröffnung des Landsberger Christkindlmarkts am Freitagabend war eine nasse Angelegenheit. Während zahlreiche Besucher mit einem Heer von Regenschirmen auf dem Hellmairplatz und in der Ludwigstraße standen, eröffneten Oberbürgermeister Mathias Neuner und das neue Landsberger Christkindl den Markt. Letzteres hatte einen eindringlichen Wunsch an die Menschen aus Nah und Fern, die zur Eröffnung gekommen waren.

Die Stadtjugendkapelle mit Dirigent Hans-Günter Schwanzer sorgte für die Musik bei der Christkindlmarkt-Eröffnung. Bild: Thorsten Jordan

„Das Landsberger Christkindl möchte sagen: Bescheidenheit ist eine rechte Zier. Besonders die Tage, weil passender als Egoismus und Gier. Was das Christkindl sich wünscht, ist auf den Punkt gebracht: familiäre Eintracht.“ Die 16-jährige Rebecca Iglhaut lieferte in diesem Jahr als das Landsberger Christkindl einen Prolog mit deutlicher Botschaft an die Besucher, die angesichts des nassen Wetters nicht so zahlreich zur Eröffnung gekommen waren wie in den Vorjahren. Wer allerdings ein bisschen im Takt zu den Klängen der Stadtjugendkapelle mitwippte, der bekam immerhin keine kalten Zehen. Oberbürgermeister Mathias Neuner konnte deren Dirigent Hans-Günter Schwanzer zu einem besonderen Jubiläum gratulieren: Seit 30 Jahren schwingt er bei der Eröffnung des Christkindlmarkts den Taktstock.

Sehen Sie hier einen Teil des Prologs vom Landsberger Christkindl:

Der Landsberger Christkindlmarkt 2019 ist eröffnet Das Landsberger Christkind hat den Christkindlmakrt 2019 mit einer klaren Botschaft eröffnet. Hier seht Ihr unser Video. Gepostet von Landsberger Tagblatt am Freitag, 29. November 2019

Gegen 17.15 Uhr, als der Markt offiziell eröffnet war, wanderten die ersten Tassen Glühwein und Punsch über die Tresen der Buden.

Öffnungszeiten Der Landsberger Christkindlmarkt hat bis 22. Dezember täglich geöffnet: von Montag bis Freitag jeweils von 16 bis 20 Uhr und an den Samstagen und Sonntagen von 14 bis 20 Uhr.

