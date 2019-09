vor 14 Min.

Das Energiebündel auf der Bühne

Anna Maria Johannes tanzt mittlerweile beruflich auf Fuerteventura

Seit zehn Jahren gibt es in Landsberg den Ellinor Holland Kunstpreis, der in der Langen Kunstnacht vom Landsberger Tagblatt verliehen wird. Zum Jubiläum am Samstag, 14. September, gibt es ein Wiedersehen mit den Preisträgern der vergangenen neun Jahre. Das kulturelle Rahmenprogramm wird von vielen Künstlern gestaltet. In einer Serie stellen wir sie vor. Heute Anna Maria Johannes. Und auch der diesjährige Preisträger hat einen Überraschungsauftritt. Wer es ist, dazu geben wir in den nächsten Ausgaben immer wieder Hinweise.

Es ist jedes Mal eine Freude, mit Anna Maria Johannes zu kommunizieren. Die junge Frau mit der gediegenen Tanzausbildung weiß nämlich stets Neues aus ihrem Leben zu berichten. Begonnen hat die Landsbergerin Anna Maria, Tochter der Musikpädagogen Renate und Gerhard „Johnny“ Johannes, ganz klassisch im Ballett- und Tanzstudio von Beatrix Klein. Sie wendete sich dem Modern Dance zu, schloss eine entsprechende Ausbildung ab, bildete sich in Tanzstudios und Companys weiter, hielt sich dafür unter anderem mehrfach in New York auf.

Seit einigen Jahren ist die Tänzerin für die Robinson Club GmbH tätig, war in der Schweiz und ist mittlerweile auf der Sonneninsel Fuerteventura beschäftigt – zunächst im Club Esquinzo Playa, jetzt im Jandia Playa. Natürlich ist Anna Maria Johannes nach wie vor als Tanzsolistin in den abendlichen Shows zu sehen. Sie hat aber auch bereits begonnen, für eine hoffentlich ferne Zukunft ohne Tanz vorzusorgen. So kann sie vom bestandenen Assessment Center für Management berichten und ist seit März im Führungsbereich des Robinson Clubs tätig. „Als stellvertretende Event- und Entertainment-Managerin führe ich gemeinsam mit dem Abteilungsleiter den kompletten Unterhaltungsbereich im Club“, erzählt sie. Eigene Shows sind ebenfalls an der Tagesordnung. „Dabei habe ich als Regieleiter die komplette Verantwortung, kümmere mich um alles von der Requisite über die Dekoration bis zur Choreografie.“ Und als ob das noch nicht genug wäre, macht das aus Landsberg stammende Energiebündel auch noch über die Industrie- und Handelskammer die anerkannte Eventmanagement-Ausbildung. „16-Stunden-Tage sind bei mir die Regel“, meint sie dazu fröhlich.

Bei der Kunstnachtgala wird Anna Maria Johannes die eigene Choreografie „frei sein“ tanzen. Die Künstlerin inszeniert dabei Gefangenheit und den Kampf für den und auf dem Weg in die Freiheit. Auf der Kanareninsel Fuerteventura ist dafür ein professionelles Videoshooting entstanden, das am Ende der Choreografie gezeigt wird. (löbh)

