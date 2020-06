Das Eresinger Ulrichsfest muss pausieren

Plus Seit Jahrhunderten gibt es in Eresing die Traditionsveranstaltung, die sogar Kriege überdauert hat. Doch aufgrund der Corona-Krise fällt das Ulrichsfest in diesem Jahr aus.

Was Kriege nach Überlieferungen nie schafften, erledigte eine Pandemie quasi im Vorbeigehen: Das Eresinger Ulrichsfest, eine Traditionsveranstaltung und ein Tag mit Magnetwirkung weit über den Landkreis Landsberg hinaus, musste wegen der offiziell erlassenen Corona-Einschränkungen und Infektionsschutzmaßnahmen abgesagt werden. Der Gemeinderat Eresing fasste einen entsprechenden Beschluss.

Das Ulrichsfest mit einem Besucherandrang, der einer Großveranstaltung gleichgesetzt werden muss, wird alljährlich am 4. Juli, dem Tag des Heiligen Ulrich, gefeiert – egal auf welchen Wochentag das Datum fällt. In Eresing wird an dem Festtag nicht gearbeitet, Geschäfte bleiben zu, viele auswärts Beschäftigte nehmen Urlaub, die Kinder bleiben von der Schule daheim. „Normalerweise schicke ich um Pfingsten herum die Zusagen an die Marktbewerber und mache einen Plan für die Stände“, berichtet Marktleiter Stefan Geyer. „Heuer muss ich zum ersten Mal Absagen verschicken. Dafür habe ich nur noch den Gemeinderatsbeschluss abgewartet.“

Das Amt des Marktleiters wird vererbt

Stefan Geyer ist seit 20 Jahren für die Fieranten und den reibungslosen Ablauf von Auf- und Abbau der Stände zuständig. „Vorher war mein Opa Johann Geyer 50 Jahre lang, von 1950 bis zum Jahr 2000, Marktleiter“, erzählt der 38-jährige Maurermeister, „und davor dessen Vater.“ Den Opa habe er als kleiner Bub stets bei dieser Aufgabe begleitet und viel gelernt. „Der Opa hat mich eingearbeitet.“

So war es schon fast selbstverständlich, dass das Amt ohne „Umweg“ über Vater Leonhard gleich auf den Enkel überging. Von einem Ausfall, einer Absage des Ulrichsfests wisse im Dorf keiner. Im Gegenteil: Selbst während des Zweiten Weltkriegs, das erzählen laut Stefan Geyer ältere Eresinger, fanden Wallfahrt, Prozession und Markt regelmäßig statt. Vermutlich war das auch in früheren, nicht globalisierten Zeiten so.

Jedes Jahr bewerben sich ungefähr 140 Händler

Wallfahrer kamen aus den umliegenden und auch aus weiter entfernten Orten. Laut Brauchwiki belegen das Eresinger Kirchenrechnungen. Ab dem 17. Jahrhundert tauchen in diesen Aufzeichnungen alljährlich Ausgaben am Ulrichstag für Geistliche aus den umliegenden Pfarreien auf, heißt es in der virtuellen Brauchtumssammlung. Und nicht nur das: Kosten für Böllerschützen und Musiker dürfen als Beleg gewertet werden, dass nach dem kirchlichen Fest die weltlichen Genüsse nicht zu kurz kamen.

In den vergangenen Wochen sei das Ulrichsfest großes Gesprächsthema im Dorf gewesen, sagt Stefan Geyer. Eine Absage sei schon länger befürchtet worden. Ihm tut es für die Marktbeschicker leid. Um die 140 Bewerbungen gehen laut Geyer jedes Jahr bei der Gemeinde ein. „100 bis 120 Stände – je nach Größe – kann ich unterbringen.“ Es gebe einen festen Kern mit 70 oder 80 Fieranten. „Der Älteste baut seit über 50 Jahren seinen Stand in Eresing auf.“

Ein Fierant ist seit über 50 Jahren dabei

Den Betreibern gehe es durch die vielen Absagen an die Substanz, hat der Marktleiter in Gesprächen bei einigen vorherigen Nachfragen herausgehört. Es sei ja nicht nur die finanzielle Einbuße. Vielen gehe auch das Markttreiben, das Gespräch mit Besuchern ab. Wie es für ihn am diesjährigen Ulrichstag sein wird? „Normalerweise gehe ich am Tag vor dem Fest durch den Ort und zeichne die Stände auf. Am Ulrichstag selbst beginnt meine Arbeit früh um 4 Uhr.“ Aber nicht nur für Stefan Geyer geht es früh raus. Vielmehr sorgen viele Eresinger für einen reibungslosen Ablauf des Festes. Mitglieder von Feuerwehr, Schützenverein, Musikverein, dazu viele weitere Bürger bringen sich ein, bauen auf, sorgen ganztägig für das Wohlergehen der Gäste. „Alle stehen hinter dem Fest“, weiß Stefan Geyer. „Sie bringen ihre Autos aus dem Ortskern, lassen es zu, dass ein Marktstand auch mal in ihre Hofeinfahrt hineinragt, nehmen das geschäftige Treiben mit mehr Geräuschen als üblich hin.“

Ab 18 Uhr fangen die ersten Fieranten mit dem Abbau an. Das Traditionsfest aber geht weiter. „Gefeiert wird oft bis in den frühen Morgen“, meint der Marktleiter schmunzelnd. Das alles fällt nun in diesem Jahr der Pandemie zum Opfer. Ein Trostpflaster gibt es: Das neue „Kultu(r)Rathaus“ in der Ortsmitte, das anstelle der auf dem Grundstück abgerissenen Alten Schule beim Fest Bewirtungszentrum ist, wird Anfang Juli 2020 noch nicht ganz fertiggestellt sein. Stefan Geyer blickt auch deshalb richtig optimistisch in die Zukunft. „Wir freuen uns auf ein umso schöneres Ulrichsfest 2021.“