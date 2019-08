vor 24 Min.

Das Fünf Seen Filmfestival bietet wieder Spektakel

Beim Fünf Seen Filmfestival im Landkreis Starnberg gibt es Weltpremieren und besondere Preisverleihungen. Sogar eine Oscargewinnerin ist dabei.

Von Max Neuhaus

Das Fünf Seen Filmfestival (FSFF) geht in die 13. Runde. Vom 4. bis zum 12. September werden in Starnberg, Gauting, Seefeld und Weßling auf 14 Leinwänden mehr als 150 ausgewählte Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme gezeigt – darunter vier Welt- und zwölf Deutschlandpremieren. Das Filmfestival verzeichnete laut Veranstalter im vergangenen Jahr rund 20.000 Besucher.

Das Thema der diesjährigen Veranstaltung ist „Raum“. Passend dazu präsentiert Festivalleiter Matthias Helwig als Eröffnungsfilm die Erstaufführung von „Zwischen uns die Mauer“ vom erfolgreichen Regisseur Norbert Lechner. Der Film handelt von einer „Liebe vor und nach dem Mauerfall“ und erinnert auch daran, dass sich jener im November zum 30. Mal jährt.

Das Filmfestival steht unter dem Motto "Raum"

Die verschiedenen Filme werden teilweise unterschiedlichen Kategorien zugeordnet: Die Reihe „Odeon“ setzt sich mit dem Jahresthema auf einer künstlerischen Basis auseinander und beschäftigt sich, beispielsweise in Dokumentarfilmen, mit Klangräumen in Musik oder Architektur. Die Sektion „Horizonte“ kümmert sich laut Pressetext mit Filmen wie „Aquarella“ oder „Aus Liebe zum Überleben“ um unseren Lebensraum und damit um Klimaschutz, Landwirtschaft und die Zerstörung der Meere.

Auch in diesem Jahr kündigen sich, neben vielen der Filmschaffenden, einige Ehrengäste für das Festival an. Darunter sind Oscar-Preisträgerin Caroline Link, Regisseur Tom Twyker und Szenenbildner Uli Hanisch. Die beiden Letzteren stellen zusammen sogar zwei Filme zum Thema Raum vor. Auch Produktionen Links werden zu sehen sein, darunter der in Starnberg gedrehte Film „Pünktchen und Anton“.

Die Preisverleihung findet auf einem Dampfer statt

Im Mittelpunkt des Events stehen die Hauptpreise – der Dokumentarfilmpreis sowie die Auszeichnungen für die besten Spiel- und Nachwuchsfilme. Vor allem der Fünf Seen Filmpreis für den besten Spielfilm gilt als besonders beliebt. Für diesen bewerben sich in diesem Jahr neun Filme aus Mitteleuropa. Laut einer Pressemitteilung des Veranstalters zeichnen sich diese durch die Besonderheit aus, sich „abseits der ausgetretenen Pfade des gängigen Erzählkinos“ zu bewegen. Auch das Publikum darf in diesem Jahr wieder Preise verleihen, unter anderem den Publikumspreis an den besten Langfilm und das „goldene Glühwürmchen“ an den besten Kurzfilm. Erstmals wird in diesem Jahr der Hannelore-Elsner-Schauspielpreis für außergewöhnlich gutes Schauspiel verliehen. Der mit 5000 Euro dotierte Preis geht an die Schauspielerin Barbara Auer.

Eine Premiere ist zudem, dass die Hauptpreise auf dem Starnberger See verliehen werden. Am 11. September wird um 19 Uhr ein Dampfer mit Jury, Publikum und Gewinnern am Dampfersteg in Starnberg ablegen und so „für ein weltweit einzigartiges Ereignis sorgen“, wie die Organisatoren mitteilen. Neben der Preisverleihung für die jeweils besten Darbietungen jeder Kategorie werden die besten Kurzfilme des Festivals sowie Kurzfilmklassiker von Buster Keaton auf Open-Air Leinwänden gezeigt.

