„Das Gejammere übers Parken in Landsberg muss aufhören“

Der Einzelhändler Armin Kleber fordert seine Kollegen auf, die Parksituation nicht schlechter zu reden als sie ist. Er erzählt, dass vor allem Kunden aus Augsburg oder München gerne nach Landsberg kommen.

Von Alexandra Lutzenberger

„Wir Einzelhändler sollten gemeinsam werben und nicht nur immer jammern. Die Parksituation in Landsberg ist gar nicht schlecht“, sagt Armin Kleber vom „Style“ im Hinteranger. Er spricht sich für eine Verkehrsberuhigung im Hinteranger und eine Fußgängerzone im Vorderanger aus. „Das erhöht die Aufenthaltsqualität.“ Der Verkehr in Landsberg sei enorm gestiegen. Das müsse verändert werden. „Am besten wäre es, wenn im Hinteranger nur noch die Anlieger durchfahren.“

Die Anwohnerparkplätze stören einige

Sein Nachbar Nino Calderaro von der Pizzeria „Bei Nino“ denkt ähnlich. Ihn stören auch die vielen Anwohnerparkplätze im Hinteranger. „Sie sollten weg, dann ist Platz, und man kann kurz halten und etwas einkaufen.“ Beide Geschäftsleute freuen sich über die Entscheidung des Stadtrates, die Lechgarage um rund 200 Plätze zu erweitern. „Wir brauchen das dringend. Und die Parkplätze in den Garagen und auf der Waitzinger Wiese müssen mehr werden.“

Es gibt auch Einzelhändler, die für eine Verkehrsberuhigung sind

Das müsse alles vor der Verkehrsberuhigung gemacht werden, dann „können die Kunden dort parken“, sagt Kleber. „Kunden aus München kommen gerne nach Landsberg, sie alle finden die Parkmöglichkeiten zentral, nah und kaufen gerne hier ein. „Die Landsberger würden aber gerne mit dem Auto direkt vor die Tür fahren, so wie im Principe“, so Kleber weiter. „Ich verstehe das, wenn ich kurz halten will, um Semmeln zu kaufen, aber wenn ich essen gehe, kann ich doch die Tiefgarage nutzen und einen kleinen Bummel machen.“

Mehr gemeinsame Aktionen

Mehr gemeinsames Aktionen Kleber wünscht sich, dass die Einzelhändler mehr gemeinsame Aktionen machen würden. „Das klappt prima in der Alten Bergstraße, wie wir am Wochenende gesehen haben, aber nicht bei uns“, so Kleber. Er hofft, dass sich das ändert. Auch von der Gruppe der Aufmacher sei nichts mehr zu hören. Eine Stadt, in der man das Auto noch so zentral in der Innenstadt hat wie in Landsberg, gebe es kaum noch.

„Beim Hauptplatzumbau haben auch alle gejammert, doch jetzt sehen wir, wie schön das geworden ist, das brauchen wir auch in unserer Straße“, so Kleber. „Wir brauchen neue Ideen, Inspirationen, und einige müssen vielleicht andere Wege einschlagen“, so Kleber. „Denn es liegt nicht immer nur an den Parkmöglichkeiten, wenn das eigene Geschäft nicht so läuft.“

Positiv werben, nicht verschrecken

In der Alten Bergstraße dürfen nur Anlieger fahren, doch das stört viele Geschäfte dort nicht. Sie freuen sich vielmehr, das war beim Bergstraßenfest (Seite 28) zu erfahren, dass endlich das Café Zirnheld wieder aufmacht.

Karin Utz vom „Bagages“ findet es in Landsberg „richtig gut“, und das würden auch ihre Kunden sagen. Die Augsburger seien begeistert, dass man hier so günstig parken kann, und viele machen dann gleich einen Bummel durch die Stadt und besuchen die Cafés. „Kritik gibt es selten, und wenn, dann machen wir unsere Kunden darauf aufmerksam, dass es viele günstige Parkmöglichkeiten gibt. Das wissen viele gar nicht, weil sie immer nur hören, wie teuer es in Landsberg ist.“

Utz würde sich freuen, wenn es wieder mehr Parktickets der Stadt für den Einzelhandel gebe. „Das kommt gut bei den Kunden an.“ Dass man bei „Bagages“ nicht direkt bis zum Geschäft fahren kann, darüber gab es noch keine Beschwerden, so Utz.

Die Ludwigstraße ist eine Toplage

Lilly Diedrichs von „Bella Bags & Shoes“ ist mit ihrem Geschäft vom Vorderanger in die Ludwigstraße gezogen. Wie hat sie die beiden Geschäftslagen erlebt? „Seitdem wir in der Fußgängerzone sind, haben wir einen enormen Zulauf. Wir haben zwar jetzt weniger Schaufenster, aber dafür mehr Kunden.“ Viele bummeln durch die Fußgängerzone, schauen ins Schaufenster und kommen dann ins Geschäft. „Die Laufkundschaft hat sich ganz enorm erhöht, und wir haben nicht mehr den ganzen Verkehr vor der Haustür“, sagt Diedrichs.

Sie denkt, dass das Sortiment eines Geschäfts wichtig ist, um Kunden anzusprechen. „Wir haben hier auch einiges ausprobiert, und uns überlegt, welche Kunden wir ansprechen wollen. Man kann hier viel variieren, denn man kann neben einem sehr hochwertigen Sortiment auch junge Kunden ansprechen und freche und modische Dinge verkaufen“, so Diedrichs. Auch sie hat die Erfahrung gemacht, dass viele Münchner gerne nach Landsberg kommen und die Altstadt besuchen. „Sie schätzen vor allem eine gute Beratung und Verkäuferinnen, die ihr Metier beherrschen.“ Den Umzug in die Fußgängerzone hat Lilly Diedrichs nicht bereut. „Das ist eine Toplage, wir sind hier sehr zufrieden.“

