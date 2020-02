vor 53 Min.

Das „Goggl“ wird zum „ARTHotel“

Der Landsberger Traditionsbetrieb gehört jetzt zu einer Marke mit insgesamt 17 Hotels

Das Landsberger Hotel Goggl hat einen neuen Besitzer: Der Wechsel ging schon vor einiger Zeit über die Bühne. Offenkundig wurde die Sache erst jetzt. Das Hotel mit jahrhundertealter Tradition firmiert seit Kurzem als „ARTHotel ANA Goggl“. Es ist jetzt Teil einer rasch wachsenden Hotelkette.

Seit Jahresbeginn trägt das Hotel Goggl ganz offiziell den neuen Namen, doch nicht nur der Name ist neu: Der bisherige Drei-Sterne-Betrieb hat noch einen vierten Stern bekommen, berichtet Hoteldirektorin Claudia Sauer. „Wir haben eine kleine Bar eingerichtet, die Badezimmer renoviert, W-Lan ausgebaut und in einer Lounge erhalten die Gäste kostenlos Kaffee, Tee und heiße Schokolade.“ Die Gäste können zudem einen kostenlosen Fahrradverleih nutzen, so Sauer weiter. Das Hotel verfügt über 60 Zimmer (darunter befinden sich 14 Einzelzimmer, zwei Juniorsuiten und eine Suite).

Einen neuen Eigentümer und Betreiber hat das Hotel Goggl bereits seit August 2018. Damals verkaufte der bisherige Besitzer Erich Wiedner das Haus in der Hubert-von-Herkomer-Straße an ein Immobilienunternehmen aus Augsburg, berichtet Sauer weiter. Dieses Unternehmen verpachtete das Hotel an die Gorgeous Smiling GmbH aus München, die mehrere Hotelketten betreibt, unter anderem die Marke „ARThotel ANA“, wobei „ANA“ für „atmosphere needs art“, auf deutsch „Atmosphäre erfordert Kunst“, bedeutet.

Vor dem Verkauf im August 2018 gehörte das Hotel Goggl für fast fünf Jahrzehnte Erich Wiedner. Wiedner stammt aus dem ehemaligen „Zederbräu“. Das Hotel Goggl habe er 1970 gekauft, berichtet der frühere Eigentümer. Der junge Hotelier brach das vorhandene Gebäude ab und errichtete 1975 einen Neubau. Er habe das Hotel nun verkauft, so Wiedner, weil keines seiner Kinder den Betrieb habe weiterführen wollen.

Die Geschichte des Anwesens im Zentrum von Landsberg lässt sich fast 400 Jahre zurückverfolgen, 1622 wird hier die Bierbrauerswitwe Helena Staudigl genannt. Nach der örtlichen Überlieferung wurde der Gasthof 1667 durch den Bierbrauer Franz Goggl, dessen Namen das Anwesen bis heute trägt, neu errichtet. Zwar gab es in Landsberg eine Brauerfamilie dieses Namens, ein archivalischer Nachweis für diese Überlieferung lässt sich jedoch nicht erbringen, heißt es im dritten Band über die Landsberger Kunstdenkmäler. (ger)

