Das Impfzentrum des Landkreises Landsberg startet

Am Impfzentrum des Landkreises Landsberg in Penzing können Bürger ab sofort Termine vereinbaren.

Im Impfzentrum des Landkreises in Penzing können Bürger ab sofort Termine vereinbaren. Und es gibt weitere Neuigkeiten.

Von Thomas Wunder

Das Landratsamt hat mitgeteilt, das die Errichtung des Impfzentrums am ehemaligen Fliegerhorst in Penzing abgeschlossen ist. Ab sofort stünden die Mitarbeiter für Terminvereinbarungen und Rückfragen zur Verfügung. Mit der Auslieferung des Impfstoffs an den Landkreis werde voraussichtlich am 27. Dezember begonnen.

Die Zufahrt zum Impfzentrum erfolgt laut Pressemeldung ausschließlich über die Hauptwache. Die Strecke von der Hauptwache zum Impfzentrum sei beschildert (gelbe Schilder). Derzeit werde noch geprüft, wie ein Shuttlebus-Verkehr zum Impfzentrum eingerichtet werden kann, wie Wolfgang Müller, der Pressesprecher des Landratsamts, auf Nachfrage sagt. Der Shuttlebus könnte am Bahnhof in Landsberg starten.

Das Impfzentrum in Penzing ist startklar. Noch fehlt aber der Impfstoff. Bild: Thorsten Jordan

Da in einer ersten Phase – voraussichtlich ab Anfang Januar – unter anderem Menschen im Alter ab 80 Jahren geimpft werden, haben Landratsamt und Gemeinden alle Bürger über 80 Jahre angeschrieben und mit den notwendigen Informationen versorgt. Gleichzeitig würden mobile Impfteams damit beginnen Personal, Patienten, Bewohner von Klinikum, Pflege- und Behinderteneinrichtungen (auch ambulante) zu impfen. Mobile Impfteams könnten auch Menschen über 80 Jahre, die nicht mehr mobil sind, bei einem Hausbesuch versorgen.

Das Büro des Impfzentrums ist ab sofort für Terminvereinbarungen und Rückfragen zu erreichen. Und zwar unter Telefon 08191/129-1870 oder per E-Mail an Impfzentrum@LRA-LL.Bayern.de. Die Bürozeiten: Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17.30 Uhr.

