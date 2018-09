14:47 Uhr

Das LT auf Motorradtour mit einer Horex

Das Kultmotorrad Horex wird in Landsberg gefertigt. Beim Tag der offenen durften Motorradfans einen Blick hinter die Kulissen werfen und Probe fahren.

Von Margit Messelhäuser

Die Horex VR6 ist etwas Besonderes. Mit einem tiefen Wummern springt das Motorrad an, aber schon ein kleiner Dreh am Gasgriff sorgt für ein angriffslustiges Fauchen: 163 PS warten darauf, zu zeigen, was diese Maschine kann. Beim Tag der offenen Tür haben 3C-Carbon und die Horex-Manufaktur auf dem Firmengelände in der ehemaligen Lechrainkaserne den Gästen die Chance gegeben, dieses besondere Motorrad einmal Probe zu fahren und hinter die Kulissen zu blicken. Die zahlreichen Besucher zeigten, dass Horex - eine Marke mit Tradition - neugierig macht. Und die Chance, auf einer solchen Maschine eine Runde zu drehen, darf man sich nicht entgehen lassen. LT-Redakteurin Margit Messelhäuser zog auch mal wieder die Motorradkluft an.

Meine letzte Motorradfahrt liegt schon gut zehn Jahre zurück – damals trennte mich der TÜV von meiner Kawasaki ZZR 1100. Auch diese hatte über 100 PS, war aber auf 98 gedrosselt. Wie würde sich eine offene Horex bändigen lassen? Nervös nehme ich auf dem ebenso edlen wie spartanischen Bike Platz. Viele Neugierige umringen mich, als mir mein Begleiter Thomas Henn von Horex das Motorrad erklärt und den Startschalter drückt. Technik wo nötig – inklusive ABS, automatischer Wechsel zwischen Fahr- und Abblendlicht, sogar der eingelegte Gang ist im Display zu sehen, neben Uhrzeit und noch weiteren Gimmicks. Alles aber so perfekt platziert, dass nichts vom Tacho und Drehzahlmesser ablenkt. Trotzdem fällt es mir schwer, mich auf die Einweisung zu konzentrieren: Bloß nicht den Motor beim Anfahren abwürgen, ist mein einziger Gedanke vor all den Leuten...

Der Fahrspaß hat seinen Preis

Es geht los. Die erste Überraschung: So giftig der Motor klingt, so geschmeidig ist die Kupplung – Abwürgen ist also eigentlich kaum möglich. Entspannt bin ich dennoch keineswegs, schließlich sitze ich auf einer Maschine, die in der Minimalausführung knapp 40.000 Euro kostet – bedeutend mehr als mein Auto – und 163 PS besitzt, was man nie unterschätzen sollte. Es geht los.

Nach den ersten Metern merke ich, dass Atmen hilfreich sein kann. Dann die erste Kurve. Leicht lässt sich die Maschine einlenken, beschleunigen und raus aus dem Gelände über die B17 in Richtung Erpfting steuern. Ich bin froh, mich nicht auf die Strecke konzentrieren zu müssen und einfach nur Thomas Henn folgen zu können. Von Minute zu Minute wächst der Spaß: Die Maschine reagiert empfindlich auf das Gas, ohne aber aggressiv zu werden, lässt sich prima in die Kurve legen, abbremsen und beschleunigt sehr beachtlich aus dem sechsten Gang.

Die Marke Horex hat Strahlkraft

Was Hightech ermöglicht, bedeutet für mich nur Fahrspaß pur, den ich in allen Zügen genieße. Und dabei sogar die Vorzüge eines Naked-Bikes schätzen lerne: Man kann damit „heizen“ – muss aber nicht. Schon bei gut 100 Stundenkilometern spürt man die Geschwindigkeit, genießt den Fahrtwind und das Gefühl der Freiheit, Fahrspaß pur. Der mir aber ebenso verwehrt bleiben wird, wie vermutlich auch vielen anderen Testfahrern, denn der Preis der Horex VR6 ist doch beachtlich.

Karsten Jerschke, der Geschäftsführer der 3C-Carbon Group, ist sich dessen auch bewusst. Er hatte die Produktion der Horex nach Landsberg geholt, im Motorsport bereits Meisterschaften verbucht und die Motorradmarke mit langer Tradition wieder populär gemacht. Sein Kundenstamm besteht vornehmlich aus Prominenten „der Industrie und Unternehmerschaft“, sagt er. Aber man wolle sich mit diesem Tag der offenen Tür auch den Bürgern aus dem Landkreis und allen Interessierten präsentieren. Eigentlich, sagt Karsten Jerschke, hatte man ein Fest in kleinem Rahmen feiern wollen, aufgrund des Interesses sich dann aber doch für einen Tag der offenen Tür entschieden.

Auch einige Museumsstücke sind dabei

Das kam gut an. Aus Wertingen kamen Anne und Hans Metzger, die sich mit dem Thema Horex schon länger befassen. Einen kleinen Fuhrpark mit fünf Motorrädern haben sie bereits – ein weiteres würde sich gut machen. „Mal sehen, vielleicht klappt es ja mit einer Probefahrt“, meint Hans Metzger. Aber nicht nur das aktuelle Modell lockt an. Der Kurator des Horex-Museums in Bad Homburg, Axel Butterweck, ist mit einigen alten Maschinen gekommen. Diese interessieren Walter Rauschmayr aus Penzing. Bis vergangenes Jahr war der 84-Jährige noch mit seiner NSU unterwegs, aber jetzt gehe es gesundheitlich nicht mehr. „Ich bin immer Motorrad gefahren, das war mein Leben“, erzählt er. Und: „Wenn ich jünger wäre und das Geld hätte, müsste eine Horex her. Von der Technik bin ich fasziniert“.

Aus Memmingen und Mauerstetten sind Sabina Gamarra und Tanja Bobell vom Motorradclub „Lipstick&Gasoline Rockeretts“ in den Süden von Landsberg gekommen. „Wir organisieren selbst auch Motorradtreffen und wollten sehen, was hier so los ist.“ Beide bestaunen die neuen Modelle, konzentrieren sich dann aber auf die Museumsstücke. Axel Butterweck freut sich darüber, ebenso aber über die Tatsache, dass die Marke Horex wieder lebt. „Horex ist eine Ansammlung von technischen Leckerbissen“, sagt er – früher wie jetzt.

Hightech trifft auf Oldschool

Deutlich wird dies in der Produktionshalle. Auch beim Zusammenbau der Motorräder ist Hightech im Spiel: alles auf dem neuesten Stand. Was dann aber auch seinen Preis hat. Aus Hofstetten sind Edgar Hoffman und sein Sohn Matthias gekommen. Auch sie besitzen einen kleinen Fuhrpark, in den eine Horex gut passen würde – wäre da nicht der Preis. „Aber ich finde es mutig und faszinierend, dass diese Marke hier wieder produziert wird“, sagt Edgar Hoffmann. Mit dieser Meinung ist Edgar Hoffmann nicht allein.

