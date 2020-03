vor 18 Min.

Das LT startet die Aktion #landsberghältzam

Gemeinsam durch die Corona-Krise: Das Landsberger Tagblatt ruft die Aktion #landsberghältzam ins Leben. Schicken Sie uns Ihre Fotos und Videos, wie Sie die aktuelle Lage meistern.

Von Dominic Wimmer

„ Landsberg hält zam - gemeinsam durch die Krise“: Unter diesem Motto möchte das Landsberger Tagblatt die Menschen im Landkreis Landsberg in Zeiten der Corona-Krise auf digitale Weise zusammenbringen. Seit 21. März gelten bayernweit Ausgangsbeschränkungen. Die Menschen sollen so weit wie möglich zu Hause bleiben und vor allem Abstand zueinander halten, damit sich das Coronavirus nicht noch weiter verbreitet. Das öffentliche Leben steht nahezu still.

Deshalb wollen wir, dass sich unsere Leser auf ganz besondere Art und Weise austauschen. Das LT ruft die Aktion #landsberghältzam ins Leben. "Wir wollen die Menschen in Zeiten von räumlicher Distanz digital zusammenbringen und ein Gemeinschaftsgefühl schaffen", da sind sich unsere Redaktionsmitglieder einig.

So läuft das Ganze ab

Wir wollen von Ihnen wissen, wie Sie den freiwilligen Hausarrest meistern. Angefangen von sportlichen Aktivitäten zu Hause, Kinderbeschäftigung (Kampf der Langeweile), über Lustiges aus dem Home-Office, wie Schüler und Studenten beim Lernen durchhalten, coole Rezepte für ein starkes Immunsystem, Freizeittipps für zu Hause, den Garten, Balkon oder die Terrasse bis hin zu Ratschlägen gegen Lagerkoller.

Schicken Sie uns Foto oder Videos (an redaktion@landsberger-tagblatt.de) oder versehen Sie diese in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram mit dem Hashtag #landsberghältzam. Wir binden diese dann auf unseren digitalen Kanälen ein.

