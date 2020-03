Das LT sucht junge Künstler

Im Landkreis Landsberg gibt es viele begabte Nachwuchskünstler. LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger ruft einen Nachwuchspreis aus.

Der Landkreis Landsberg kann sich über die vielen begabten Künstler, die international erfolgreich sind, und hier leben, nur freuen. Auch immer mehr junge Künstler folgen diesem Vorbild und sind dabei, ihre Karriere aufzubauen. Wir stellen heute Felix Kohlscheen und Azan vor und wollen damit auch eine neue Serie im LT starten und jungen Künstlern eine Plattform bieten.

Künstler können auch vorgeschlagen werden

In Porträts werden wir die Musiker, Filmer, Maler, Theaterspieler und viele andere Künstler vorstellen und hoffen auf eine rege Teilnahme. Wie Sie mitmachen können? Schicken Sie uns Ihre Daten ans LT und einen kleinen Steckbrief dazu, was Sie bisher gemacht haben. Wer einen tollen Nachwuchskünstler kennt, kann ihn gerne in der Redaktion des LT auch vorschlagen. Wir werden über die Künstler dann berichten und für den Ellinor Holland Kunstpreis eine Vorauswahl treffen, denn hier wird heuer auch ein Nachwuchspreis vergeben.

Wer mitmachen will, bitte eine E-Mail an redaktion@landsberger-tagblatt.de schicken. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Redaktion unter der Telefonnummer 08191/326-220.

Mehr zum Thema lesen Sie hier: Für Felix Kohlscheen aus Landsberg ist Musik die Nummer eins

