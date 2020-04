vor 21 Min.

Das Landsberger Inselbad bleibt vorerst zu

Traditionell öffnet das Landsberger Inselbad am 1. Mai. Heuer nicht. Wie es in den Freibädern im Landkreis weitergeht, ist offen.

Von Thomas Wunder

Die Freibadsaison im Landkreis ist bis auf Weiteres verschoben. Sowohl das Inselbad in Landsberg wie auch das Lechtalbad in Kaufering und das Warmfreibad in Thaining bleiben geschlossen. Traditionell öffnet das Inselbad am 1. Mai als erstes, doch daraus wird heuer aufgrund der Corona-Pandemie nichts. Wann die Bäder öffnen, hänge von einer Entscheidung der Staatsregierung ab. Bis dahin stehen in den Bädern Reparaturarbeiten an. Ob die für Herbst 2021 geplante Sanierung des Inselbads vorgezogen werden kann, werde noch geprüft.

„Aktuell können wir keinen Termin nennen, wann wir öffnen“, sagt Pressesprecherin Katharina Haberling von den Stadtwerken, die das Landsberger Inselbad betreiben. In den vergangenen Wochen hatten die Schwimmmeister Fliesen in den Becken stellenweise erneuert oder ausgebessert, eine undichte Leitung saniert, Filter ausgewechselt und ein paar andere Kleinigkeiten erledigt. Jetzt können sie weitere Reparaturarbeiten in Angriff nehmen.

Das 1972 erbaute Inselbad geht heuer in seine 48. Saison. Mitte Februar hatte der Verwaltungsrat der Stadtwerke grünes Licht für die Sanierung gegeben. Belastbare Zahlen über die Kosten gab es noch nicht. Die im Jahr 2016 ermittelten Kosten wurden hochgerechnet und auf 7,4 Millionen Euro geschätzt, hatten Gerald Nübel und Christof Lange, technischer und kaufmännischer Vorstand der Stadtwerke, im Verwaltungsrat mitgeteilt. Ein Generalplaner werde mit der genauen Kostenermittlung beauftragt.

Im Zuge der Sanierung werden die Becken erneuert. Welches Material dabei zum Einsatz kommt – ob erneut Fliesen oder doch Edelstahl – ist offen. Die gesamte Technik ist laut Nübel veraltet und werde ersetzt. Beim Gebäude müsse geklärt werden, ob es saniert werden kann und dabei die Kosten im Rahmen bleiben, oder ob ein Neubau die sinnvollere Lösung ist. Erst wenn alles geklärt sei, könne ausgeschrieben werden. Bei den Stadtwerken rechnet man mit einer Ausschreibungsdauer von rund sechs Monaten. Auch deswegen könne derzeit keine konkrete Aussage gemacht werden, ob die Sanierung eventuell vorgezogen werden kann, sollte heuer kein Badebetrieb mehr stattfinden, sagt Katharina Haberling.

Bei den Arbeiten im Inselbad schaute auch ein Biber vorbei:

Ein Biber verirrt sich in das Schwimmerbecken im Landsberger Inselbad Video: Margit Messelhäuser

Thomas Zeck, der Leiter der Kreisbäder, ist optimistisch, dass es heuer noch eine Freibadsaison gibt. Aktuell müssten das Lechtalbad und das Warmfreibad in Thaining aber geschlossen bleiben. Wie berichtet, wird das Warmfreibad in Greifenberg derzeit saniert. Auch in Kaufering und Thaining stehen Reparaturarbeiten an. Das Lechtalbad erhält laut Zeck eine neue Lüftungsanlage und die Becken im Innenbereich würden ausgebessert. In Thaining werden unter anderem Massagedüsen eingebaut, zudem werde auf dem Dach des Gebäudes eine Solarthermie errichtet. Und wann wird geöffnet? „Dazu bräuchte ich eine Glaskugel“, so Zeck.

Themen folgen