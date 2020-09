vor 50 Min.

Das Landsberger Kino-Open-Air in der Bergstraße soll 2021 größer werden

Tom Bohn (rechts), der Macher des Snowdance Independent Filmfestivals in Landsberg, will das „Summer Screening“ in 2021 eine Spur größer aufziehen.

Plus Filmfans aufgepasst: Regisseur Tom Bohn plant in Landsberg schon das nächste „Summer Screening“. Beim Snowdance-Festival Anfang 2021 gibt es auch Neuigkeiten.

Von Dominic Wimmer

Die Corona-Krise bringt manchmal auch positive Effekte mit sich. Denn auch im Sommer 2021 soll es in Landsberg zusätzlichen Open-Air-Genuss für Filmfans geben. Regisseur Tom Bohn kündigt eine Neuauflage des „Snowdance Summer Screenings“ an. Wie berichtet, hatte der Organisator des Snowdance Independent Filmfestivals Anfang September in der Alten Bergstraße Premiere mit dem „Summer Screening“ gefeiert. Auch bei „Snowdance“ wird es Anfang 2021 eine Neuerung geben.

Zwei Langfilme, zwei Kurzfilme und Kinogenuss unter freiem Himmel an zwei Tagen. Das waren die Zutaten beim ersten „Snowdance Summer Screening“ vor wenigen Wochen. Eigentlich hätte es Ende August in der Alten Bergstraße Premiere feiern sollen, doch aufgrund Dauerregens fand es eine Woche später statt – mit Erfolg. Zahlreiche Kinofans tummelten sich an beiden Abenden, sahen interessante Langfilme wie „Freddy/Eddy“ (Bester Film, Snowdance 2017) und die Umwelt-Dokumentation „Sea of Shadows“ von Leonardo di Caprio. Auch ein Promi mischte sich unters Publikum: Schauspieler Thure Riefenstein („Kommissar Schimpanski“, „Die Chefin“, „Die Wanderhure“) mischte sich unters Publikum und stand LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger Rede und Antwort.

Bohn: "Das Snowdance-Festival" wird stattfinden

Nächstes Jahr könnte das „Snowdance Summer Screening“ ein paar Nummern größer ausfallen. Festival-Chef Tom Bohn beabsichtigt, ab sofort jedes Jahr zusätzlich zum Hauptfestival Ende Januar, Anfang Februar diese Open-Air-Kino-Veranstaltung durchzuführen. „Wir denken an zwei, drei Spielorte in der Landsberger Altstadt. Dort wollen wir ab nächstem Spätsommer ein Wochenende lang Previews und Best-Ofs unseres regulären Festivals zeigen. Vorbild dafür ist die besondere Atmosphäre auf dem wunderschönen Filmfestival von Locarno“, so Bohn gegenüber dem LT.

Das reguläre Snowdance Independent Filmfestival im Januar 2021 nimmt derweil konkrete Formen an. Bohn: „Wir sind im engen Kontakt mit dem DOK.fest in München und bereiten eine Kooperation für 2021 vor. Wir haben die Kollegen eingeladen, eine Art Werkschau bei uns zu halten, da ihr Live-Festival dieses Jahr wegen Corona ausfallen musste.“

Die bereits bewährten Workshops, die DELO-Lounge in der Säulenhalle und das Filmprogramm des Festivals sollen trotz der Corona-Maßnahmen wie in der Vergangenheit über die Bühne gehen. Bohn: „Wir wissen, wie wichtig es für die Kultur ist, dem Virus so wenig wie möglich zu weichen. Snowdance 2021 wird stattfinden. Und es wird klasse werden.“

