Das Landsberger Lechufer ist eine große Partymeile

Zum Auftakt sind viele Besucher zum Landsberger Sommer gekommen. Wie sie die Veranstaltung erlebt haben und was es mit der besonderen Bühne auf sich hat.

Von Christian Mühlhause

Im Akkord reicht Manuela Sauter am ersten Tag des Landsberger Sommers am Lech ein Getränk nach dem anderen über die Theke ihres Standes, ohne dass die Schlange auf der anderen Seite kürzer würde. Dennoch hat die Wirtin, die unter anderem die Sonderbar betreibt, die gesamte Zeit ein Lächeln auf den Lippen. „Ist doch toll, dass so viele verschiedene Menschen gekommen sind. Uns geht es ja darum zu zeigen, dass das Klischee falsch ist, Landsberg sei eine Stadt der Rentner“, sagt sie noch schnell und schenkt dann wieder im Akkord Getränke aus.

Oma Petra kommt mit Enkel Lisa

Was beim Gang entlang der Uferpromenade tatsächlich sofort auffällt: Es sind auch am Abend sowohl Familien mit kleinen Kindern unterwegs als auch Besucher, die schon Rentner sind. Auch die Landsbergerin Petra Brückner ist mit der ganzen Familie gekommen. Sie sitzen auf einer der vielen Bierbänke, die entlang der Lechpromenade aufgestellt worden sind. „Uns gefällt es hier ganz gut. Das Festival ist eine nette Idee, lobt sie. Ihre Enkelin Lisa (19) ist derselben Meinung. „Das ist mal eine Veranstaltung, die auch junge Menschen anspricht. Ich finde es cool.“

Für die musikalische Unterhaltung der Gäste entlang des gut frequentierten Peter-Dörfler-Wegs und auf dem Flößerplatz sorgt die Landsberger Band „Woodbox“. Das Echo zu ihrer Musik ist geteilt. Die zwei Musiker spielen nämlich immer nur kurze Passagen eines Liedes und stimmen dann den nächsten Song an. Zudem geht es bei der Abfolge der Lieder quer durch den Gemüsegarten. Auf den Schockrocker Marylin Manson folgt beispielsweise die Münchner Freiheit und dann geht mit Rammstein weiter. Besucherin Gabi Trinkl steht vor der Bühne und hört sich den Auftritt an. Sie macht auf den ersten Blick einen sehr zufriedenen Eindruck an diesem lauen Sommerabend. Ihr Fazit fällt dann aber weniger euphorisch aus. „Es sind mir zu viele schnelle Wechsel. Kaum ist man in einem Lied richtig drin, spielen sie schon das nächste.“ Ihre Bekannte Bettina Rill sieht es ähnlich und sagt über den Sänger noch: „Eine super Stimme hat er ja.“

Wie aus einem Feuerwehrauto ein Partytruck wird

Die Band spielt auf einer sehr ungewöhnlichen Bühne: einem umgebauten Feuerwehrauto. Das war zunächst zwei Jahre im US-Bundesstaat Kansas im Einsatz und dann von 1989 bis 2000 auf dem US-Militärstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz. Das Fahrzeug gehört der Gruppe Rebelz Sound, die den Landsberger Sommer am Lech gemeinsam mit den Gastronomen organisieren. Auf die Idee dazu, ein Feuerwehrauto umzubauen, kamen sie, als ein Kunde von ihnen einen Partytruck suchte, vergleichbar mit dem, was der österreichische Konzern Red Bull bei seinen Veranstaltungen einsetzt, erinnert sich Bastian Georgi von Rebelz Sound. „Ich habe dann im Bekanntenkreis rumerzählt was wir suchen und dann den Tipp bekommen, mich an Morlock Motors, einen großen Importeur von Fahrzeugen aus den USA, zu wenden. Die haben uns dann auch beim Aufbau des Fahrzeugs unterstützt. Das Feuerwehrauto stand 13 Jahre nur rum, hatte keinen Motor mehr, und war eigentlich ein Wrack.“

Die Bühne auf dem Dach ist fest montiert und kann zusammengeklappt werden, erzählt Bastian Georgi. „Das Fahrzeug hat ein Leergewicht von 4,2 Tonnen. Wenn vier Musiker und die benötigte Technik eingerechnet werden, sind es rund 5,2 Tonnen. Zugelassen sind 5,8 Tonnen.“ Im aufgebauten Zustand hat das Fahrzeug samt Bühne eine Höhe von 4,80 Metern. Die Landsberger haben bewusst darauf geachtet, dass es keine fünf Meter werden, sagt Georgi. „Dann hätten wir viel mehr Vorschriften erfüllen müssen, was wir so vermieden haben.“ Der Aufbau sei zu zweit möglich, aber zu dritt leichter, so Georgi. Während die Bands spielen, ist das Fahrzeug auf acht Füßen aufgebockt. Die Räder berühren den Boden nicht mehr. Mit dem Truck sind sie auch auf Festivals unterwegs, beispielsweise dem „Puls“-Festival in Kaltenberg oder dem „Modular“ in Augsburg. Heuer war das Fahrzeug bereits 20-mal im Einsatz.

Das ist am Samstagabend geboten

Mit dem Landsberger Sommer, bei dem die Gastronomen zwischen Flößerplatz und Lechgarten mitmachen, möchte Georgi Landsberg „aufwecken“. Sollte das Fest – dass noch bis Sonntag, 18. August, geht – gut laufen, würde er den Landsberger Sommer gerne jedes Jahr organisieren. Am heutigen Samstag spielt Fanatic-Sound-Soundsystem ab 17 Uhr Reggae und Dancehall und ab 20 Uhr steht der jamaikanische Musiker Exile Di Brave auf der Bühne am Flößerplatz.

