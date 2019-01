Das Landsberger Neujahrsbaby heißt Theresa

Was LT-Redakteurin Stephanie Millonig über das Gemeinsame an Silvester denkt.

Schondorf

Mit viel Pulverdampf ins neue Jahr

In Schondorf geht es nicht nur in der Neujahrsnacht laut zu, sondern auch am Neujahrsnachmittag. Dabei kracht es so sehr, dass sich die Zuschauer in der Seeanlage lieber die Ohren zuhalten.