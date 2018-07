vor 52 Min.

Das Landsberger Rathaus wird zum Opernhaus

Oper im Rathaus: Das Projekt „Musik auf Rädern“ führte den launigen „Don Pasquale“ im Kleinformat in Landsberg auf.

Eine Stiftung bringt mit „Musik auf Rädern“ den „Don Pasquale“ im Taschenbuchformat auf die Bühne.

Von Romi Löbhard

Regelmäßig rollt „Musik auf Rädern“ durch Bayern und macht ebenso regelmäßig Station in Landsberg. Zurzeit sind die Mitwirkenden des Projekts der „Internationalen Stiftung zur Förderung von Kultur und Zivilisation“ mit „Don Pasquale“ unterwegs und präsentieren das launige Stück als „Oper im Taschenbuchformat“. Letzteres bedeutet, dass das Werk stark abgespeckt, mit nur wenigen Sängern und Instrumentalisten sowie Erklärungen zu den Handlungssträngen präsentiert wird.

Der Wind blies das Ensemble vom Hellmairplatz

In Landsberg findet das kostenfreie (!) Ereignis bei schönem Wetter auf dem Georg-Hellmair-Platz statt. Das Wetter war beim jüngsten Stopp der Truppe in Landsberg zwar gut, allerdings ging den Musikern zu viel Wind – und da könnte es passieren, dass sich die Notenblätter selbstständig machen. Zu starker Wind – folglich Umzug in den Rathausfestsaal. Dieser füllte sich rasch, wer einen Platz ergatterte, konnte einen fröhlichen Spätnachmittag mit vielen humoristischen Erläuterungen und einem hervorragenden Ensemble erleben. Musikdirektor Johannes Erkes, der nicht nur die musikalische Leitung innehatte und selbst Bratsche spielte, sondern auch als Conférencier fungierte, brachte das Publikum mit lustigen Bemerkungen immer wieder zum Lachen. Der Inhalt dieser Oper von Gaetano Donizetti? „Sie ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie unsere Frauen uns Männern das Leben zur Hölle machen... können.“ Der alternde, etwas beleibte Don Pasquale möchte letztendlich doch noch eine Frau – „jung, hübsch, keine Ansprüche“.

Ein gutmütiger Bär und seine boshafte Gemahlin

Die komische Oper nimmt ihren Lauf. Das Orchester in Minimalbesetzung – erste und zweite Violine, Viola, Violoncello, Akkordeon – hat hörbar Spaß am Musizieren. Die Gesangsrollen sind perfekt besetzt. Marcus Weishaar (Bassbariton) ist als Don Pasquale ein gutmütiger Bär, der lang braucht, bis er sich die Bosheiten seiner Gemahlin nicht mehr gefallen lässt. Sein Neffe Ernesto (Andreas Stauber, Tenor) leidet so schön ob der verloren geglaubten Geliebten.

Und Malatesta, Pasquales Leibarzt? Unter den dunklen Locken und hinter dem freundlichen Gesicht von Thomas Schütz (Bariton) lauert die Intrige. Die Sopranistin Agnes Preis ist als Norina, das weibliche Objekt der Begierde, eine hinreißend schauspielernde, hervorragend kolorierende Sängerin, die den armen Don Pasquale so richtig unterbuttert und schlussendlich das bekommt, was sie will. Und nicht nur ihr, auch Johannes Erkes wird ein Wunsch erfüllt: „Ich wollte einmal im Leben einen Notar geben“, erklärte der Musikdirektor schmunzelnd. Bei Notarbesuchen bekomme er regelmäßig unverständliche Texte vorgelesen und erhalte dafür hinterher üppige Rechnungen.

Themen Folgen