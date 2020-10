05:57 Uhr

Das Landsberger Stimme der Maori schreibt ein neues Buch

Plus Seit 18 Jahren reist Claudia Edelmann regelmäßig nach Neuseeland. Die Landsberger Autorin sieht sich als Sprachrohr der Maori in Deutschland. Worum es in ihrem neuen Buch geht.

Von Julia Greif

Neuseeland: Dieses Wort habe sie in der Zeitung gesehen, sagt Claudia Edelmann. Weil sie finanzielle Mittel zur Verfügung hatte, reiste sie 1992 zum ersten Mal ans andere Ende der Welt: „Ich war völlig hin und weg. Ich habe gedacht, das ist mein zukünftiges Land, in dem ich leben werde.“ Der Beginn einer Begeisterung, die bis heute anhält. Gegenüber den Ureinwohnern Aotearoas, des „Lands der langen weißen Wolke“, hegte sie zunächst Vorurteile – zu präsent waren die Anklagen in den Zeitungen. Doch ihr Selbstverständnis ließ sie innehalten: „Als Journalist kannst du so nicht arbeiten. Du kennst die Leute doch gar nicht. Das hat mich angetrieben, die Zeit zu investieren.“ Jetzt hat Edelmann ihr neues Buch veröffentlicht – „Neuseeland – Land der Maori“.

Sie versuchte, Kontakt zu neuseeländischen Organisationen aufzunehmen – zunächst erfolglos. Dann sah sie den Vortrag des Maori Tokowha in Radolfzell. Sie stellte sich und ihr Anliegen vor, und er lud sie nach Neuseeland ein. Im Januar 2010 flog sie schließlich zu den Maori. Zwei Monate wollte sie dort verbringen, geblieben ist sie sieben. Sie lernte viele Menschen kennen, Neuseeland wurde ihre „zweite Heimat“. Sie wollte ihre Erfahrungen mit den Maori in einem Buchprojekt verarbeiten. „Maori. Neuseelands verborgener Schatz“ erschien schließlich – auf Deutsch, Englisch und Maori. Der Weg dorthin war nicht einfach. Die Maori sind Europäern gegenüber misstrauisch, erst recht gegenüber Journalisten. Das jahrhundertelang unterdrückte Volk musste um seine Kultur kämpfen. Tokowha sei ihr Türöffner gewesen, sagt Claudia Edelmann.

„Neuseeland - Land der Maori“ ist der Titel eines Buchs der Landsberger Autorin Claudia Edelmann. Bild: Claudia Edelmann

Sie selbst bot den Menschen an, nicht nur zu nehmen: „Mir war wichtig, zu sagen: Ich bringe euch etwas, ich bin die Stimme der Maori in Europa.“ Sie recherchierte und führte Interviews. Dabei hatte sie immer einen Maori dabei, der darüber wachte, dass Interna nicht veröffentlicht wurden. Sie sprach hauptsächlich mit dem Stamm in Te-Kuiti, aber auch mit Tribes im Norden Neuseelands. Neben Tokowha luden auch andere Familien sie ein, bei ihnen zu leben. „Gastfreundschaft ist ein ganz wichtiger Teil der Maori-Kultur. Nur, wenn du die Gäste ehrst, ehrt das auch die Vorfahren und die Familie.“ Sie habe auch Ablehnung erfahren. Bei einem Wochenende befragte der Workshop-Leiter die Journalistin genau, ein „Kreuzverhör“ sei es gewesen. Doch als er sah, dass Claudia Edelmann bereits eine Tätowierung eines anderen Tribes trug, wurde sie akzeptiert.

Die Autorin wird anhand ihrer Tätowierung akzeptiert

Die 54-Jährige sieht sich als Sprachrohr der Maori: „Ich habe versucht, zu verstehen, was ihnen angetan wurde. Aber die Maori sind Krieger. Deshalb war die Unterdrückung der Maori nicht über lange Zeit möglich.“ Tatsächlich wehrten sich die Maori seit den 1970er-Jahren vehement gegen die Unterdrückung ihrer Kultur. Mit Erfolg: Seit 1987 ist Maori Neuseelands zweite Amtssprache, viele „Kiwis“ mit europäischen Wurzeln identifizieren sich mit der Maori-Kultur.

„Aroha nui“, „herzlichst“, ist Claudia Edelmanns Lieblingswort auf Te Reo Maori. „Es steht für die Maori, weil sie sich durch die Wertschätzung und Liebe zueinander auszeichnen.“ Man merkt der Autorin im Gespräch an, wie viel Zuneigung und Respekt sie für die Maori-Kultur, ihre „Herzensangelegenheit“, empfindet. Mit ihren Büchern bringt sie diese Begeisterung anderen näher: „Die Maori sind stolz, dass ihre Kultur hochgehalten wird. Die allermeisten, die in Neuseeland waren, haben nur das Land gesehen, doch nicht die Kultur.“ Dabei sind viele Maori international unterwegs. 2012 war Neuseeland Gastland auf der Frankfurter Buchmesse, viele sind mit ihrer Kunst international erfolgreich.

Nach Corona will sie einige Südsee-Inseln bereisen

Claudia Edelmann schreibt nicht nur Bücher, sondern hält auch Vorträge, gibt Schreibworkshops. Für ihr neu erschienenes Buch „Neuseeland – Land der Maori“ ließ sie wieder Bekannte und Freunde von ihr, Maori, zu Wort kommen, reiste aber auch zu anderen Stämmen. Wie für das vorherige Buch wohnte sie vor Ort und führte lange Interviews. Das Buch beleuchtet von der Geschichte über die Küche auch Gepflogenheiten, Sprache, Kunst, Medizin und Glauben. Kurze Porträts bringen dem Leser die Ureinwohner Neuseelands näher. Einiges behandelt Claudia Edelmann noch vertiefter als im Vorgänger. Viele großformatige Fotografien helfen dabei, sich gedanklich nach Neuseeland zu versetzen. Der Titel ist der Autorin wichtig: „Es ist das Land der Maori, auch wenn die Europäer heute die Vormacht haben.“

Claudia Edelmann wohnt zurzeit wieder in Landsberg. Sie möchte ihre Zelte in Europa nicht komplett abbrechen. Weitere Pläne hat sie bereits: Sie will die Südsee-Inseln bereisen, von dort stammen die Maori ursprünglich, und mit Aborigines zusammenarbeiten. Den Kontakt hat sie bereits. Sie wartet noch darauf, wieder in den Flieger steigen zu dürfen – und am anderen Ende der Welt auszusteigen.

Buch „Neuseeland – Land der Maori“, Claudia Edelmann, erschienen im Wolfram Kühnert Verlag, ISBN 978-3-9813220-6-4.,

