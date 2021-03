Das Leben in Landsberg wird runtergefahren: Lockdown ist inkonsequent

Plus Wie lange spielen die Bürger noch mit bei diesen Corona-Regeln? LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger hinterfragt die Entscheidungen der Politik und fordert (schnelle) und einfache Lösungen.

Das ist also der Plan unserer Regierung. Einfach alle weiter zu Hause bleiben. Das ist die Lösung? Keine genauen Informationen zur erweiterten Impfstrategie durch die Hausärzte (wo kommt der Impfstoff her?), eine nur zaghafte Ausweitung des Tübinger Modells auf andere Städte? In Tübingen werden schon lange Corona-Teststationen von der Stadtverwaltung aufgestellt.

Wer sich testen lässt, kann danach einkaufen gehen, und das Modell funktioniert auch in den Schulen gut. Auch Straßencafés und die Theater haben so wieder eine Chance. Ein mutiger Oberbürgermeister, dieser Boris Palmer, der sich klar für einen Weg gemeinsam mit den Bürgern einsetzt. Den dann auch alle mittragen müssen, auch wenn er schief geht. Klar. Aber so ein Ansatz schafft halt Sympathie bei der Bevölkerung und ist mutig. Vielleicht der richtige Weg in diesen schweren Zeiten. Gemeinsam.

Andere Städte und Landkreise handeln schnell und gezielt

Was ist in Landsberg? Wo ist hier das „Gemeinsam“? Das findet man in Utting, denn dort wird eine eigene Teststation angeboten, und das will die Landsberger FDP (allen voran Tom Bohn) gemeinsam mit dem Bayerischen Roten Kreuz anbieten. Sie wollen das Tübinger Modell nach Landsberg holen. Von der Landsberger Oberbürgermeisterin hört man wenig, und der Landrat rechtfertigt gerade in den sozialen Medien seine Impfreihenfolge. Ein guter Ansatz, bei dem man aber immer wieder merkt, wie unzufrieden gerade viele Menschen sind. Mit einer Politik, bei der man sich oft auf nichts verlassen kann. Und selbst wenn die Inzidenzwerte niedrig genug sind, dann gilt halt plötzlich eine andere Regel. Pech für die Wirte von Biergärten und Kneipen. Verstehen tut das schon lange keiner mehr.

Wo braucht man in Landsberg eine Maske und wo nicht? Man blickt nicht mehr durch

Auch den jetzigen Lockdown nicht. Denn am Gründonnerstag haben alle Geschäfte zu. Also auch der übliche Markt auf dem Hauptplatz im Freien? Dafür dürfen wir dann alle gemeinsam am Karsamstag die Discounter stürmen? Macht das wirklich Sinn? Klar steht der Schutz der Bürger über allem. Aber ist dieses Wirrwarr in dieser Phase der richtige Weg? Allein die neuen Maskenregeln in der Altstadt muss man schon genau kennen, will man nicht ein Bußgeld riskieren.

Das alles klingt nicht mehr vernünftig und macht die Menschen wütend, die sowieso schockiert sind über die Masken-Affäre mancher Politiker. Vertrauen ist schon lange nicht mehr vorhanden. Und ohne Vertrauen kann man auch nicht auf die Einsicht und Vernunft der Bürger mehr hoffen. In Österreich werden die Bürger sogar nachts geimpft, wenn noch Dosen übrig sind. So schafft man Vertrauen. Sicher aber nicht, indem man die Menschen weiter reglementiert, wichtig wäre eine vorausschauende Politik in Sachen Impfen und eine guten Aufklärung der Bevölkerung in Sachen Infektionen.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen