Das Lechtalbad öffnet wieder

Start in Freibad, Sauna und Hallenbad

Gute Nachrichten für Wasserratten und Saunagänger. Das Lechtalbad in Kaufering mit Freibad, Hallenbad und Sauna öffnet ab Freitag wieder.

Nach der Ankündigung weiterer Corona-Erleichterungen häuften sich seit Montag auch die Anfragen im Landratsamt, wann das Lechtalbad geöffnet wird, teilt das Landratsamt in einer Pressemeldung mit. Nun ist es also soweit. Am Freitag, 11. Juni, öffnen das Hallenbad und das Naturerlebnisbad im Lechtalbad sowie die Sauna wieder zu den gewohnten Zeiten ihre Tore.

Ein Test oder eine Terminvereinbarung ist laut Angaben des Landratsamts nicht erforderlich. Die Auslastung des Bades und der Sauna würden stetig auf der Homepage veröffentlicht. Die Benutzer sollen ihre FFP2-Maske nicht vergessen, zur Kontaktdatenerfassung könne die Luca-App verwenden.

Beim Besuch der Bäder sind laut Pressemeldung des Landratsamts die geltenden Schutz- und Hygienevorschriften zu beachten. Alle Regeln seien vor Ort gut ausgeschildert und erklärt, das Personal stehe auch für Fragen zur Verfügung. Auf den Internetseiten der Bäder seien die Hygienevorschriften darüber hinaus detailliert, klar und verständlich dargestellt. (lt)