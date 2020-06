12:04 Uhr

Das Lechtalbad soll bald wieder öffnen

Gute Nachrichten für Schwimmer und Saunafreunde. Das Kauferinger Lechtalbad soll demnächst wieder öffnen.

Gute Nachrichten für Schwimmer und Saunafreunde inmitten der Corona-Krise: Hallenbäder dürfen unter Hygieneauflagen ab Montag, 22. Juni, wieder öffnen. Allerdings soll das angekündigte Hygienekonzept des Wirtschafts- und Gesundheitsministeriums erst ab Mitte nächster Woche vorliegen, teilt das Landratsamt Landsberg mit.

Darum werden das Hallenbad und die Sauna im Lechtalbad in Kaufering voraussichtlich erst Ende der Woche, am Freitag, 26. Juni, oder Samstag, 27. Juni, wiedereröffnen. (com)

