vor 49 Min.

Das Pandemiezentrum in Penzing muss sich jetzt im Praxistest beweisen

38 Menschen, die mit einer positiv getesteten Person in Kontakt waren, warten im Pandemiezentrum in Penzing jetzt auf ihre Testergebnisse

Plus 39 Menschen aus dem Landkreis Landsberg wohnen seit Mittwochabend auf unbestimmte Zeit im Pandemiezentrum. Für Abwechslung während des Aufenthalts ist gesorgt.

Von Frauke Vangierdegom

Jetzt ist er eingetreten – der sogenannte „Ernstfall“. Erstmals muss sich das Pandemiezentrum in Penzing, das im Mai eröffnet wurde, im Praxistest beweisen. Denn seit Mittwoch warten dort 38 Menschen auf ihre Corona-Testergebnisse.

Nachdem ein Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft im Landkreis Landsberg positiv auf Covid 19 getestet worden war, wurden insgesamt 39 Personen am Mittwochabend mit einem Bus in das Pandemiezentrum gebracht. Nach Informationen unserer Zeitung sind 38 Menschen in einem Gebäude, die positiv getestete Person in einem anderen untergebracht.

Aufenthaltsdauer ist ungewiss

Den ganzen Mittwochvormittag wurden, wie der Pressesprecher des Landratsamtes Landsberg, Wolfgang Müller, auf Nachfrage mitteilte, die 38 Kontaktpersonen des Infizierten von Mitarbeitern des Gesundheitsamtes getestet und die Proben anschließend ins Labor nach Oberschleißheim gebracht. Bis die Ergebnisse vorliegen müssen alle Betroffenen im Pandemiezentrum ausharren. Dort werden sie in der Zwischenzeit von Mitarbeitern der Abteilung Ausländerwesen und Asylangelegenheiten im Landratsamt Landsberg versorgt. „Es darf ja niemand das Gelände verlassen“, so Müller. Wie lange die 39 Personen im Pandemiezentrum bleiben müssen, könne jetzt noch nicht gesagt werden. „Das hängt von den Testergebnissen ab“, sagt Müller.

Seit 1. Juli befand sich das Zentrum im „Stand-by-Modus“, lediglich auf der angegliederten Teststrecke herrschte auch in den vergangenen Wochen mehr oder weniger reger Betrieb. Trotzdem konnten laut Pressesprecher Müller die 39 betroffenen Personen am Mittwochabend schnell ihre Unterkünfte beziehen. „Es ist ja dort alles komplett eingerichtet“, so Müller.

WLAN und Fernseher vor Ort

Nachdem Mitarbeiter des Gesundheitsamtes die Lage rund um die positiv getestete Person eingeschätzt hatten, sei beschlossen worden, die Kontaktpersonen mit einem Bus ins Pandemiezentrum zu bringen. Vor Ort kümmern sich Security-Personal um die Sicherheit der Menschen und Mitarbeiter aus dem Landratsamt sorgen für die Verpflegung. Eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung sei nicht notwendig.

Für Ablenkung während des Aufenthalts, von dem bis jetzt noch nicht klar ist, wie lange er dauert, sei ausreichend gesorgt, bestätigt Müller. „Es gibt mehrere Fernseher, die im Haus verteilt stehen, die Wiese vor dem Haus ist frisch gemäht und es stehen Bälle zur Verfügung.“ Außerdem sei gestern früh ein WLAN-Anschluss installiert worden, damit die Bewohner des Pandemiezentrums weiterhin Kontakt zur Außenwelt halten können. (vaf)

Themen folgen