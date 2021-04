Das Penzinger Impfzentrum hat den Härtetest bestanden

Plus Alles lief reibungslos beim Sonderimpftag in Penzing, lobt LT-Redakteurin Margit Messelhäuser.

Erst vor wenigen Tagen war das „neue“ Corona-Impfzentrum in Penzing eingeweiht worden – den ersten Härtetest hat es sehr gut bestanden. 700 Dosen AstraZeneca waren bei einer Sonderaktion am Sonntag verabreicht worden, und es gab kaum Wartezeiten.

So nervig und vermutlich auch frustrierend es für die Impfwilligen war, für den Termin teilweise stundenlang in der telefonischen Warteschleife zu stecken, so schnell ist bei den dort Erfolgreichen die Impfung selbst vonstattengegangen. Aber nicht nur das Tempo hat überzeugt, von den Personen, die sich den „Pikser“ hatten setzen lassen, gab es auch viel Lob für die freundlichen Mitarbeiter.

Diesen ersten Härtetest hat das Impfzentrum damit erfolgreich bestanden. Jetzt wäre es wichtig, in diesem Tempo weiter zu impfen, vor allem angesichts der steigenden Inzidenzzahlen. Die Logistik ist in Penzing vorhanden – nun muss aber auch der nötige Impfstoff beschafft werden.

