Das Quintett tritt zu sechst auf

Die Jazzfans kommen im Kultur-Stadl auf ihre Kosten. Es spielt das Vincent Eberle 5tett

Aus der Umgebung stammte keiner der Musiker, und doch füllte sich am Samstagabend der „Kultur-Stadl“ im gleichnamigen Ort mit 40 Jazzfans. Grund war zum einen, dass das angekündigte „Vincent Eberle 5tett“ im Vorjahr den „Neuer Deutschen Jazzpreis“ gewann und neugierig machte.

Fragende Blicke markierten den Konzertbeginn, denn das „Quintett“ trat zu sechst auf: „Auf unserer neuen CD spielt in den meisten Stücken Saxofonist Jonas Brinckmann, und so wollten wir ihn auch mit auf Tour nehmen“, begründete Eberle die Mitgliedervermehrung. Ansonsten machte die Münchner Formation kaum Worte und stürzte sich mit Inbrunst in die Kompositionen, ganz überwiegend von Vincent Eberle selber erstellt.

Fiebriges Pulsen von Schlagzeug (Sebastian Wolfsgruber) und Kontrabass (Nils Kugelmann) lässt die Luft im alten Hofgebäude erzittern, doch wie einen kühlen Hauch legt Vincent Eberle darüber die klaren Linien des Flügelhorns.

Der Kontrast ist reizvoll und wird zusehends energetisch, als Paul Brändle einsteigt. Die typischen Stücke des Sextetts bleiben aber die Eigenkompositionen. Darunter finden sich spannende Dialoge des warmen Baritonsaxofons mit dem rasch vom Besen zum Stick wechselnden Drumming. Als das „Vincent Eberle 5tett“ auf ältere Nummern der Bandgeschichte zurückgreift, erscheinen manche der Ursprungs-Kompositionen zwar technisch hervorragend gespielt, inhaltlich aber vorwiegend kühl. (frey)

